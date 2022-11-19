Kia of Alhambra推出年度租賃和購車優惠活動

Kia Niro

位於阿罕布拉市的起亞汽車 (Kia of Alhambra) 現正推出年度優惠活動。同時，Kia of Alhambra從貸款 和租賃、到維修和保養等，均提供各個方面友好和個性化的體驗。

在此次年度優惠活動中，Kia Soul、 Kia Forte和Niro租賃和購車優惠譬如：新2023 Kia Soul LX租賃，每月239元+稅，36個月貸期，或貸款2.9%年利率 （48個月）；新2023 Kia Niro EX Touring 租賃，每月309元+稅，36個月貸期，或貸款4.75%年利率（48個月）；新2023 Kia Forte LXS 租賃，每月229元+稅，36個月貸期，或貸款2.90%年利率（48個月）。

如果你正在尋找一輛全新的汽車，可去電或上網查看他們的起亞新車型庫存，他們有大量且多種尺寸和多種功能的起亞車型，如轎車、掀背車、SUV 和客車可供選擇。

以Kia休旅車為例，他們全新的第二代2023 Niro Hybrid (見圖)以現代設計、更大的尺寸和更多的標準功能而變得更受觀迎。隨著尺寸的增加，這款跨界多功能車擁有同類最佳的乘客空間，並提供可選用的駕駛員便利技術，例如雙全景顯示器和可轉移數字鑰匙技術。Niro的全新設計旨在超越混合動力汽車消費者的期望，其大膽的設計靈感來自「Opposites United」理念，將自然主義形式和空氣動力學設計進行無縫結合。

在高級駕駛輔助功能方面，Niro標配一系列功能，包括前向避撞輔助、帶平行倒車盲點碰撞警告和後方交叉避撞輔助。Niro提供三個級別（LX、EX和SX），還可以選擇Touring套件（EX和SX裝飾）進一步增強時尚風格。2023 Niro燃油效率為53 MPG（LX、EX、SX等級），這是其細分市場中最高的綜合EPA估計燃油效率。

Niro Hybrid由1.6升四缸發動機和32kW電動機提供動力，可輸出139馬力和195磅尺扭矩。其動力通過六速雙離合變速器傳送到前輪。

更多購車詳情與當月優惠可去電Kia of Alhambra華語業務代表John張626-560-0215， 或總經理Charles馬626-289-0000。地址1247 W. Main St. Alhambra。