華埠服務中心診所11/19健康博覽會

華埠 服務中心屬下社區醫療診所，將於11月19日(星期六)上午9時至下午1時舉辦「健康博覽會」，免費為民眾做多種健康檢測 ，除免費入場，並有免費理髮及美甲服務。

當天的健康博覽會上，健康檢測服務包括有肺活量測試、血壓測量、流感疫苗 接種、新冠疫苗接種、營養諮詢、聽力檢測、肺癌篩查、牙齒檢查、針灸諮詢等。健康博覽會地點在767 N. Hill Street, Los Angeles, CA，有關活動詳情可電213-808-1792查詢，或至網址www.cscla.org瀏覽。

該社區服務中心社區醫療診所(CSC Health)表示，另當天上午10時30分至11時30分，並舉辦「停止亞裔仇恨：旁觀者干預課程」，課程採用粵語講解，每位出席者均可參加怡園飯店15元禮品劵的抽獎活動。

成立於1971年的華埠服務中心，服務美國加州大洛杉磯縣華人社區的弱勢社群及少數族裔，每年提供服務近10萬人次，是華埠最具規模的社會服務及社區醫療中心。

華埠服務中心有四個主要服務範疇，包括社會服務(老人服務、福利申請、諮詢轉介)、聯邦認可的社區醫療中心(心理輔導、健康家庭診所、牙醫診所、眼科視光診所)、青少年中心及社區經濟發展(個人理財教育及中小企的商業培訓) 。服務中心人員具多元文化背景，諳多種中國各種方言、越南語、西班牙語及英語，因此能無障礙與民眾溝通。