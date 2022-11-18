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美遊假期 土耳其12天10晚特價1299元

洛杉磯訊
聖索菲亞大教堂
聖索菲亞大教堂

美遊假期（ US Travel）表示，正推出星月王國土耳其12天10晚特別旅行，特價 1299元，包含9晚當地五星酒店住宿，獨家安排1晚洞穴特色酒店，中文導遊帶團，三餐全包含8個特色餐，景點也全含還贈送土耳其肚皮舞表演，以及橫跨歐亞大陸的波斯布魯斯海峽遊。出發日期12月1日及明年1月2日及2月13日。

此次旅行將探訪曾經的羅馬帝國、拜占庭帝國、奧斯曼帝國中心，擁有6500年悠久的歷史和前後13個不同文明於一身的土耳其，這裡自然美景也同樣不會讓人失望，壯觀的峽谷，浩瀚的海面。

無論是欣賞華麗肅穆的清真寺，或是探尋「荷馬史詩 」中的特洛伊城，「星球大戰 」拍攝地棉花堡，體驗卡帕多西亞的熱氣球，還是到大巴扎淘寶，都有讓人玩不夠的體驗。

美遊假期今年已先後組團473人次到土耳其旅行，每次都是小團隊出遊，去棉花堡泡溫泉，去庫薩達斯感受愛琴海的魅力，聖索菲亞大教堂（見圖）入內參觀， 還能品嚐希林斯獨特水果酒和美食，體驗浪漫土耳其風情。免費協助申請土耳其簽證和訂購機票。

明年還推出1月14日全新首航，MSC地中海20萬噸郵輪，10天8晚暢遊中東三國， 阿聯酋 ，沙特阿拉伯，卡塔爾。首航震撼價521元起 (2人內艙)，價格含政府稅金和碼頭稅金，17歲以下兒童與家長同行還免船票。1月團已近尾聲，特在2月25日加開一期，全程專業中文導遊帶隊陪同。另有獨家在行程結束後，深度埃及與摩洛哥陸地遊。

該郵輪遊帶大家登杜拜世界第一高塔Burj Khalifa ；阿拉伯爵士島私屬海灘娛樂整天；入內參觀沙特阿拉伯文化中心 ；進入沙漠地帶，乘坐四驅越野車穿梭於起伏不定的沙丘；免費體驗駱駝拍照，漢娜手繪，阿拉伯服飾；傍晚欣賞沙漠-正宗的火舞，獻祭舞，肚皮舞表演。享用阿拉伯風情晚餐，免費品嚐各種飲料；代安排團前接機及一晚酒店住宿，岸上5天超值遊。

感恩聖誕節期間，還特別安排美國周邊遊，美西遊，美東遊，阿拉斯加極光遊，夏威夷海島遊，冬日黃石遊，美西紅岩4日遊等，假期不漲價還有優惠。更有1日遊行程，每週前往不同景點，費用每人30元，出發地點Arcadia，Diamond Bar，Eastvale，Irvine。美遊假期各行程洽詢電話626-268-7999。

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