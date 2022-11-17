我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州灣區資深媒體人王慶偉 採訪時猝逝

密利：解放軍訓練不足 犯台將是戰略錯誤 如同普亭侵烏

Sierra Subaru of Monrovia 獲頂級汽車經銷商大獎

洛杉磯訊
Sierra Subaru of Monrovia外觀。
Sierra Subaru of Monrovia外觀。

亞凱迪亞市的Sierra Subaru of Monrovia汽車經銷商，在聖蓋博谷服務了30多年，是Subaru官方指定租賃還車中心。他們獲得去年度的Stellar Care獎，該獎僅授予全國頂級Subaru (斯巴魯) 汽車經銷商，這是Subaru汽車經銷商中的最大榮譽之一，每年只有Subaru精英經銷商能獲得此榮譽。

Subaru是一家以運動型全輪驅動、安全性和可靠性而聞名的汽車製造商。2022 Forester幾乎對車輛的各個方面進行了更新，是Subaru SUV 中最安全、智能、通用的版本。 Forester是一台5人座4門旅行車，共有6個型號，工廠建議售價從 26,395元起。

在過去10年中售出的 Forester 車輛中有 97% 至今仍在路上。 其持久的品質是該車款連續七年保持其價值優於同級別任何車輛的原因之一，並獲得了最佳轉售價值，和最低的5年擁有成本，在KBB.com 上連續三年在同類型車款中名列前茅。燃油經濟性與大部份休旅車相匹配（城市26英里/加侖，高速公路33英里/加侖）。

Subaru公司的Stellar Care 獎，是表彰Subaru汽車經銷商在以客戶為中心的所有領域，卓越的表現。Sierra Subaru 有經驗豐富的銷售華語專業人員，和一流的客戶服務，他們有大量全新、二手和認證的二手 Subaru 車款，同時他們每月有新車的超值優惠。例如：新 2022 Forester現正提供2.9% APR 貸款，優惠到11月30日止。查詢現貨及試駕，可去電中文銷售代表Heavens潘626-899-8606，或Paul 周 626-375-0545。地址735 E. Central Ave, Monrovia CA 。

Sierra Subaru 擁有大量二手Subaru和其他製造商的車輛庫存，其中有許多華麗及高品質的汽車價格低於 15000 美元。他們的二手車都是經過挑選的，因為這反映了他們的聲譽。許多經過認證的二手Subaru汽車，有卓越的保修，並按照工廠標準進行了翻新，品質有保證。

Subaru的Forester在其優異的性能中，新添加的自動緊急轉向系統、與預碰撞制動系統配合使用，可自動操縱車輛，以避免在速度低於 50 mph 時發生碰撞。在駕駛艙內，可用的 DriverFocus 分心緩解系統（Touring的標準配置）與 EyeSight 系統配對，以識別駕駛員何時分心或昏昏欲睡，並發出視覺和聽覺警告。DriverFocus 還可以識別多達五個不同的用戶，並記住他們的座椅位置、氣候設置和外後視鏡位置設置。2022 Forester 的其他標準和可用安全功能，還包括帶有後方交叉交通警報的盲點檢測、後視攝像頭和倒車自動制動。

Subaru 的Forester汽車。
Subaru 的Forester汽車。

汽車 亞凱迪亞 檢測

上一則

周易大師蘇小白 洛杉磯開館傳道

下一則

階進慈善基金會 11/20中西醫、牙科、眼科義診

延伸閱讀

孔雀逛大街 亞凱迪亞市民眾驚喜

孔雀逛大街 亞凱迪亞市民眾驚喜
孫振傑晉升亞凱迪亞市首位華裔消防局長

孫振傑晉升亞凱迪亞市首位華裔消防局長
太浩湖積雪24英寸 滑雪場提前開放

太浩湖積雪24英寸 滑雪場提前開放
孫振傑獲任亞凱迪亞市首位華裔消防局長

孫振傑獲任亞凱迪亞市首位華裔消防局長
亞凱迪亞市華裔選將 最後一刻仍催票

亞凱迪亞市華裔選將 最後一刻仍催票
打雷下冰雹 灣區降雨量超預報 下波冷鋒5日報到

打雷下冰雹 灣區降雨量超預報 下波冷鋒5日報到

熱門新聞

一名亞裔男子和一名非裔男子在地鐵上發生激烈衝突。（目擊者視頻截屏）

亞裔男LA地鐵被2非裔暴打跪地求饒 原因是？

2022-11-13 20:19
年近七旬的中餐館老闆陳漢成，選擇在11月10日退休，告別他經營27年的港式西餐廳ABC Cafe。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／中餐館突爆退休潮 30年老闆含淚訴原因

2022-11-10 21:47
車廂的方寸空間內，時常發生讓人瞠目結舌的事件。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱她尿尿 他打飛機 親測LA捷運好恐怖

2022-11-15 22:54
華人代購搶到的海藍之謎折扣面霜。（社群媒體視頻截圖）

護膚品「海藍之謎」2.5折 南加華人瘋搶購被舉報、罵停

2022-11-10 14:00
為華人所熟知的大華超市即將在亞凱迪亞市前西野商場開設分店。（記者王若然／攝影）

大華超市將去洛縣主流百貨公司商場開分店 華人驚喜

2022-11-15 14:00
信件的厚度一封比一封還要厚實。（記者張庭瑜/攝影）

買房後被頻討債 洛縣無辜華人新屋主快崩潰 幸貴人相助

2022-11-13 14:34

超人氣

更多 >
習近平罕見展現惱怒 為會談內容外洩指責杜魯多

習近平罕見展現惱怒 為會談內容外洩指責杜魯多
預測衰退…貝佐斯籲先別買汽車、電視 亞馬遜將裁萬人

預測衰退…貝佐斯籲先別買汽車、電視 亞馬遜將裁萬人
年底假期來臨前 這8種方法可向政府申請補助

年底假期來臨前 這8種方法可向政府申請補助
南加亞裔男在社交App認識女子 跑到哥倫比亞約會遭劫殺

南加亞裔男在社交App認識女子 跑到哥倫比亞約會遭劫殺
灣區資深媒體人王慶偉 採訪時猝逝

灣區資深媒體人王慶偉 採訪時猝逝