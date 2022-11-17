Sierra Subaru of Monrovia 獲頂級汽車經銷商大獎

Sierra Subaru of Monrovia外觀。

近亞凱迪亞 市的Sierra Subaru of Monrovia汽車 經銷商，在聖蓋博谷服務了30多年，是Subaru官方指定租賃還車中心。他們獲得去年度的Stellar Care獎，該獎僅授予全國頂級Subaru (斯巴魯) 汽車經銷商，這是Subaru汽車經銷商中的最大榮譽之一，每年只有Subaru精英經銷商能獲得此榮譽。

Subaru是一家以運動型全輪驅動、安全性和可靠性而聞名的汽車製造商。2022 Forester幾乎對車輛的各個方面進行了更新，是Subaru SUV 中最安全、智能、通用的版本。 Forester是一台5人座4門旅行車，共有6個型號，工廠建議售價從 26,395元起。

在過去10年中售出的 Forester 車輛中有 97% 至今仍在路上。 其持久的品質是該車款連續七年保持其價值優於同級別任何車輛的原因之一，並獲得了最佳轉售價值，和最低的5年擁有成本，在KBB.com 上連續三年在同類型車款中名列前茅。燃油經濟性與大部份休旅車相匹配（城市26英里/加侖，高速公路33英里/加侖）。

Subaru公司的Stellar Care 獎，是表彰Subaru汽車經銷商在以客戶為中心的所有領域，卓越的表現。Sierra Subaru 有經驗豐富的銷售華語專業人員，和一流的客戶服務，他們有大量全新、二手和認證的二手 Subaru 車款，同時他們每月有新車的超值優惠。例如：新 2022 Forester現正提供2.9% APR 貸款，優惠到11月30日止。查詢現貨及試駕，可去電中文銷售代表Heavens潘626-899-8606，或Paul 周 626-375-0545。地址735 E. Central Ave, Monrovia CA 。

Sierra Subaru 擁有大量二手Subaru和其他製造商的車輛庫存，其中有許多華麗及高品質的汽車價格低於 15000 美元。他們的二手車都是經過挑選的，因為這反映了他們的聲譽。許多經過認證的二手Subaru汽車，有卓越的保修，並按照工廠標準進行了翻新，品質有保證。