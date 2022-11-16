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美國中期選舉後 油價將保持高位

洛杉磯訊

一位行業分析師表示，無論美國中期選舉正式結果如何，汽油和柴油價格都將保持高位。

近日，GasBuddy 石油分析主管Patrick De Haan在社交平台表示：「無論選舉結果如何，汽油和柴油價格都將保持在平均水平之上，因為政治因素並非油價處於高位的主要原因。」這位石油和成品油分析師、列舉了油價居高不下的各種原因，包括冠狀病毒大流行和地緣政治緊張局勢。

據表示，截至11月9日，全美國普通汽油的平均價格為每加侖 3.80 美元。這比一周前高出 4 美分，比一年前高出近40 美分。儘管如此，它仍遠低於 6 月初達到的每加侖 5 美元的記錄。

在美國中期選舉之前，天然氣價格上漲一直是拜登政府的一個障礙，但分析人士認為，有許多因素會影響油價，包括俄羅斯對烏克蘭的戰爭，以及歐佩克決定從11月開始、每天大幅減少 200 萬桶的產量。

歐佩克最近削減生產配額導致供應緊張，與此同時，據路透社報導，歐盟計劃在 12 月初頒布禁止購買俄羅斯原油的禁令，這將增加「煉油廠獲得石油以滿足消費者需求的困難」。

根據美國能源信息署 (EIA) 的數據，原油占消費者在加油站支付的費用的一半以上。當石油供應中斷時，油價可能會上漲。另一個使油價「居高不下」的因素是：中西部和西海岸的煉油廠停產。 這些停電「在全國庫存下降的同時影響了供應，現在比一年前下降了4%」。（劉柏江譯）

油價 石油 俄羅斯

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