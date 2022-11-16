Kudos青少年領袖才能專校 辯論比賽再奪佳績

線上辯論比賽截圖。(業者提供)

日前由南加州 初中演講辯論聯盟(SCJFL-Southern California Junior Forensics League) 主辦的「2022-23學年度第一次線上辯論比賽」完美結束，共有14 個學校127位選手參賽，「Kudos領袖才能培訓專校」再奪佳績。

SCJFL是南加 州最大的演講辯論聯盟，該活動一年共有四次比賽，Kudos領袖才能培訓專校是該聯盟十二年的會員。這兩年亦有北加 州公私立學校慕名而來，共襄盛舉，使今年的比賽更加激烈；例如此次比賽的14 個學校中，就有四家來自北加。

Kudos專校校長Laura 林表示，此次Kudos整體成績非常亮眼，在三大辯論項目中不但全進入決賽，且有前三名的佳績。

在國會辯論項目上，Kudos的學生可說是橫掃千軍，包辦了前五名：Audrey Huang 獲得冠軍， Sanju Chanumalla 亞軍， Linda Jiang季軍， Edwin Jiao 第四， Michelle Cheng 第五。另外，Ethan Li、 Hayley Fung、 以及 Annie Zhao，排名第八至第十。值得欣喜的是Kudos新校區Rancho Cucamonga 自2018 年開辦以來已經看到開花結果，Edwin與Ethan歷經基礎課、進階班辯論鍛鍊，進入決賽。

公共論壇辯論項目， 個人表現獎項大放光彩，在58 位參賽學生中Karina Yue 獲得亞軍， Madeline Wong第六，Katherine Duan第七， Kathleen Chen第九。 Kudos並有兩隊進入到決賽，最後Katherine Duan 及 Karina Yue 獲得第六名， Kathleen Chen 及 Madeline Wong 獲第九。

林肯道格拉斯辯論項目不遑多讓，在個人表現與辯論項目都有耀眼的成績， Michelle Zhang在41位選手中，勇奪個人表現第一名， Yuna Wu 第七。 辯論方面Yuna Wu 和 Jerry Zhang 均拿下六戰五勝的記錄，晉級決賽，最後Jerry Zhang 抱走第五名， Yuna Wu獲第九名。Yuna和Jerry 去年都是公共論壇的老手，今年挑戰林肯辯論隊，是一個相當大的考驗。 兩位媽媽反饋孩子們今年做的準備更多，花的時間更長，但表現也大幅提升，十分欣慰。住在北加州矽谷頂尖學區Palo Alto 的 Michelle Zhang，前兩學年專心致志於國會辯論，今年在林道辯論初試啼聲就奪冠，是Kudos 矽谷校區之光。

2022-23學年第一場戰役成果，再次維持了Kudos青少年領袖才能專校十二年來，全美辯論前五名、南加最專業品牌的榮譽。他們在南加州天普、爾灣、核桃、庫卡牧場四校區同時開課。有興趣的家長可去電諮詢： 626-286-6889。