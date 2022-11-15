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觀看世界盃 購買安卓第十代電視盒

洛杉磯訊

觀賞今年11月舉辦世界盃，購買安卓第十代電視盒世界盃特價169元。

配合11月舉辦的世界盃，中華數碼推出新到安卓第十代智能6K電視機頂盒，採用雙頻2.4g和5 G Wi-Fi，在眾多電視盒品牌裡，安卓機頂盒速度快、圖像更清晰、節目更豐富。有大陸、台灣、北美、日本、馬來西亞、泰國、越南、印尼、等各國新聞體育同 步直播。七天回看。

機器附帶百萬部全球各國4K電影、電視劇和綜藝。機盒內有卡拉OK，免費點唱中英文YouTube和成人午夜電視和點播。一次購買，永久免費。無月費或任何其他費用，無廣告。機內固件和應用自動更新升級，是觀賞世界盃和送禮佳品，外州可郵寄。

中華數碼感恩節前新增業務：全美精品桌布專賣店。精品桌布批發零售，一百多種供選擇，你想要的他們都有。輕奢高級感PVC 環保皮革桌布、環保 EVA 軟塑料桌布。防水、防油、防燙、防滑、免洗、遇熱不變形、遇冷不乾裂，優雅簡約、質地柔軟、尺寸自由訂製、Hold 住各種場景，不是一塊簡單的桌布，而是居家生活的必需品。

歡迎參觀展示廳，地址8736 Valley Blvd # A, Rosemead, CA ，聯繫電話626-382-9694。

世界盃 安卓 越南

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