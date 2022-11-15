華美銀行第三季財報 淨利息收入再創新高

華美銀行之控股公司華美銀行集團（East West Bancorp, Inc.）日前公佈今年第三季度盈利報告，淨利達2.953億元，每股獲利2.08元。每股獲利與2022年第二季度相比，年化增長率為58%；與去年同期相比增長32%。

華美銀行董事長兼最高執行長吳建民（Dominic Ng）表示，該行在第三季度再度取得優異成績。淨利息收入創新高，達5.52億元，與第二季度相比年化增長率達66%；同時，淨利差達3.68%，較上季度提高0.45%。第三季度期間，銀行的營運效率進一步提升，各項盈利能力比率均實現增長。2022年第三季度的平均資產報酬率（ROA）達1.9%，平均股東權益報酬率（ROE）達20.3%。」

吳建民指出，截至今年9月30日總貸款 額創新高，達475億元，與第二季度相比，年化增長率為8%，得益於各類主要貸款的成長。資產品質一如既往的良好，呆帳消除比率仍保持在較低水平，同時，有問題貸款較今年6月30日減少11%。此外，今年第三季度的強勁財務表現推動了銀行各類資本比率增加。

吳建民說，憑行業領先的營運利潤率和資本水平，華美銀行有能力在不斷變化的經濟環境中穩健前行，幫助客戶把握商機，實現個人和企業的繁榮發展。該行有信心為2022年畫上一個圓滿的句號，並為2023年奠定一個堅實有利的基礎。

華美銀行董事會將在11月15日派發2022年第四季度普通股股息 每股0.40美元，依至11月1日的持股份數獲派股息。

華美銀行集團為美國上市公司，為總部位於南加州 最大的獨立商業銀行，現有總資產626億元，在美國和中國共有超過120處服務網絡。有關華美銀行2022年第三季度財務報告和相關資料，可在該行網址 www.eastwestbank.com查閱。