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什麼是加州的保釋金制度及如何辦理保釋？

洛杉磯訊

在美國刑法中有一個特殊領域「保釋金制度」。保釋金制度允許刑事犯罪被告在庭審前，可以找保釋金經紀人為自己作保，使自己可以不被拘留，等候審判。亞凱迪亞市副市長鄭博仁律師（Paul P. Cheng, Esq.）針對加州的保釋金制度加以講解。

「保釋金」是指由被告或第三人存入的資金，旨在平衡嫌疑人和受害人的權利，保證司法程序的公正。利用一系列經濟（保釋金）或者非經濟（承諾候審期間不干擾證人、不重新犯罪、按時出庭等等）的手段對其進行約束，以最大限度確保其遵守法律並出庭受審。保釋金可以是現金，也可以是由擔保公司擔保。

然而，保釋並非對每一項刑事犯罪都適用，其主要取決於犯罪的性質和嚴重程度。在2019年10月1日，隨著加州參議院第10號法案的通過，加州的保釋制度發生了巨大的變化。該法案規定取消現金保釋，取而代之的是重罪的司法裁量制度，而輕罪則不需要保釋。法院有酌情權完全拒絕當事人的保釋。

如果當事人的案件不嚴重，或者証據不充分，那麼法院可以釋放當事人。如果法院認為當事人確實對公共安全構成威脅，或者當事人有很大的逃亡風險，並且保釋金不能確保當事人今後會出庭，那麼當事人可能不會被釋放。

如果保釋金被設定為一個較低的數額，或當事人不用支付保釋金而被釋放，法院可以施加條件。當事人的辯護律師也可以提出條件，以換取說服法官設定保釋金或降低保釋金。

保釋後未出庭將是一種嚴重的犯罪行為。如果當事人的基本指控是輕罪，當事人不出庭就是輕罪。但如果當事人的基本指控是重罪，就有可能因未出庭而被指控另一項重罪。如果當事人交了現金保釋金，就有可能被法院沒收全部金額。

不出庭會產生嚴重的刑事和經濟後果。在案件結束後，如果當事人再次被捕，可以對之後的法庭案件產生嚴重影響，為法庭拒絕或增加當事人的保釋金提供理由。

更多法律疑問，可聯絡鄭博仁聯合律師事務所華語服務團隊626-570-8888（[email protected]），或登錄www.pprclaw.com，歡迎訂閱鄭博仁律師法律頻道「律師怎麼說」欄目。

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