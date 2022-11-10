我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

預期通膨降溫 史指本周升6%

快看世界／科技公司大裁員 被裁或可靠這條法律維權

保護一輩子的成果 僑福地產生前信託及遺囑認證講座

洛杉磯訊
講座主講人Paul Horn是遺產規劃信託和遺囑認證法專業律師（僑福地產提供）
講座主講人Paul Horn是遺產規劃信託和遺囑認證法專業律師（僑福地產提供）

僑福地產商業部將於11月16日上午10時舉辦遺囑認證(probate)及生前信託( living trust)線上講座，特別𨘋請到同時為律師及會計師的Paul Horn為大家說明解疑，講座將以英語進行。

僑褔地產執行長甘淑梅表示，僑福地產服務客戶時注意到許多高資產投資者並沒有為自己的資產及承傳做好規劃，一但有萬一之時，辛苦一輩子努力創立的事業及資產在美國的遺產法之下，可能被課重稅而造成繼承人重大損失。為更進一步服務客戶，同時提升旗下經紀的專業知識，僑褔地產很榮幸特別邀請到經驗豐富同時律師及會計師雙證照的Paul Horn 與大家分享遺囑認證及生前信託的精要。

主講人Paul Horn 律師為加州律師協會認證的遺產規劃信託和遺囑認證法專家。要獲得加州律師協會的認證非常不容易。他必須通過一整天的遺產規劃、信托和遺囑認證法的筆試。同時必須具備在遺產規劃方面表現出高度專業知識和必需的年份經驗。最後還需要其他熟悉其遺產規劃、信任和遺囑認證工作的律師和法官的認可。他同時擁有加州會計師執照。

講座講題包括：

如何出售在遺囑認證或生前信託中的房地產

地產經紀及投資者需要了解的遺囑認證全過程？

法院裁定遺囑認證的房地產銷售在如何運作？

遺囑認證房地產銷售流程

全額與有限的遺囑認證管理權（IAEA)

遺囑認證法院裁定和競價過程

遺囑認證房地產估價

如何及何時出售受保護和生活信託下的房地產

合租和共有房產歸屬的好處和陷阱

房地產 加州 投資

上一則

南加前美軍飛官利用繼女帳戶賣軍事情報給中國政府

下一則

抗肺癌宣導月 希望之城教您如何戒煙和養肺

延伸閱讀

加州眾議會選出新議長 華人女婿藍登無奈交棒

加州眾議會選出新議長 華人女婿藍登無奈交棒
大灣區航空12月1日首航香港至台北航線 每周5天 1日4班

大灣區航空12月1日首航香港至台北航線 每周5天 1日4班
加州最大鹹水湖 力圖重展榮景

加州最大鹹水湖 力圖重展榮景
加州全保 享低保費10元

加州全保 享低保費10元
加州「區域住房需求分配」難達標 地產商趁機布局

加州「區域住房需求分配」難達標 地產商趁機布局
加州RHNA平價屋強制配額 遭質疑

加州RHNA平價屋強制配額 遭質疑

熱門新聞

台爆乳網美穿著暴露拍照。（謝侑芯IG）

世界晚報╱台爆乳網美拍清涼照 被警趕走 丟臉到國外？

2022-11-06 21:34
近日在美國航空從歐洲返回的航班上，一名女乘客在飛機上跺腳引發一名藍色上衣中國大媽的國罵羞辱。（讀者提供）

美航華女跺下腳 中國大媽飆國罵

2022-11-05 19:03
近日有網友稱在華超「偶遇」張藝謀。（取材自微博）

賣豪宅逛華人超市 張藝謀移民美國？

2022-11-08 13:53
年近七旬的中餐館老闆陳漢成，選擇在11月10日退休，告別他經營27年的港式西餐廳ABC Cafe。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／中餐館突爆退休潮 30年老闆含淚訴原因

2022-11-10 21:47
華人代購搶到的海藍之謎折扣面霜。（社群媒體視頻截圖）

護膚品「海藍之謎」2.5折 南加華人瘋搶購被舉報、罵停

2022-11-10 14:00
南加州橙縣有很多亞裔比基尼咖啡店。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／體驗亞裔比基尼咖啡店 除了喝咖啡還能...

2022-11-08 22:17

超人氣

更多 >
世說新聞／中餐館突爆退休潮 30年老闆含淚訴原因

世說新聞／中餐館突爆退休潮 30年老闆含淚訴原因
潘斯憶國會之亂 爆內幕…川普為勝選 罵他「窩囊廢」

潘斯憶國會之亂 爆內幕…川普為勝選 罵他「窩囊廢」
上海地鐵傳巨大爆炸 火光、濃煙直竄 乘客走軌道撤離

上海地鐵傳巨大爆炸 火光、濃煙直竄 乘客走軌道撤離
紐約秋園丘高中生 校門口中7彈身亡

紐約秋園丘高中生 校門口中7彈身亡
馬斯克警告推特有可能破產 更多高階主管離職

馬斯克警告推特有可能破產 更多高階主管離職