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孫錫桓醫師 提供高質量專業 植牙治療

洛杉磯訊

Anaheim Implant & Cosmetic Dental 安纳海姆牙科，尖端數碼植牙專科， 孫錫桓醫師（Steven Son 見圖）提供高質量專業的植牙治療。訂製一般、修復、預防和美容牙科解決方案，以滿足每位患者的獨特需求。

孫錫桓醫師，畢業於加州大學洛杉磯分校牙科學院的高級種植學、和牙周牙科指導計劃。從醫20多年，成功幫助南加州地區和國外的眾多患者恢復和保持美麗的笑容。孫醫生獲得了美國、韓國和日本三個不同的牙科執照（Japan Academy of Gnathology Specialist）。孫醫生致力於繼續教育，是普通牙科學會會員、國際口腔種植醫師大會會員、美國種植牙科學會、美國口腔種植醫師大會和多個牙科研究俱樂部的會員。

該診所使用科技技術，包括CAD/CAM系統，3D打印機，創新的離心機。3D口腔掃描儀，縮短治療時間，精密植牙手術；3D CT掃描，超低X光攝線劑量。所有程序都受過嚴格的培訓，例如種植牙冠、根管治療，包括智齒在內的外科手術、牙齦治療和假牙調整修復，所有這些都在輕鬆環境中進行。Anaheim Dental Group 的目標是為全家人提供牙齒健康和美麗的笑容。

孫醫生尖端數碼植牙技術，根據牙齦線和植入位置量身定制，比現成的牙冠咀嚼力更強，牙冠破裂的可能性更小，形狀和大小均一的與現成牙冠不同，定制的牙冠適合牙齒的最佳形狀和大小，固定的更牢固，螺絲鬆動現象明顯減少。人工鑽石氧化鋯與自然牙齒最相似，透過光線看牙齒時不會顯得混濁，通過使用定制的氧化鋯基台，門牙的牙齦不會出現黑色，有製作出理想牙冠形狀的優勢。利用自體血液（患者本人的血液）改善和治療牙齦，誘導牙槽骨再生，緩解炎症。起到生長因子的作用，減少因各種治療引起的浮腫、疼痛、出血、淤青等副作用，加快治療傷口。

Anaheim Implant & Cosmetic Dental地址在40 E. Orangethorpe Ave., Anaheim, 92801 ，中文諮詢專線714-394-3881，也可上網至www.anaheimdentalgroup.com 查看更多訊息。他們接受牙科PPO保險，Medicare ，也提供無息分期付款計劃。

加州大學 手術

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