中國信託銀行天普市分行開幕 定存年利率4%

中國信託銀行 (CTBC Bank) 天普 市分行已經開幕，天普市分行加入許多現代感的設計元素，結合大量落地窗打造出寬敞明亮的接待大廳，分行內部延續品牌的主要色系，希望為客戶提供高質感的分行服務體驗。

天普市分行提供儲蓄、投資、貸款 及理財等各項銀行業務，地址9502 Las Tunas Dr., Temple City, CA（見圖），電話 626-829-8043。

中國信託銀行同時推出8個月定存4.00%年利率的優惠活動；獲得此優惠利率，新客戶必須開設個人或商業支票帳戶，最低開戶金額為5,000元。既有中國信託客戶存儲在該行的資金，若滿足定存開戶資金至少20%或10, 000元為新資金 （以最低金額為準）的要求，亦可享受此次定存優惠。詳情可至中國信託銀行各分行了解。

中國信託銀行實體分行拓展計劃旨在打造更完整的客戶服務網絡，目標成為華人銀行的第一品牌。目前全美共有1７家分行遍及加州，紐約州及紐澤西州。除了全新開幕的天普市分行，核桃 市分行及托倫斯分行也計劃於本月開幕投入營運。核桃市分行坐落在515 N. Grand Ave., Walnut, CA ，托倫斯分行位於 21705 Hawthorne Blvd., Torrance, CA 。

中國信託銀行表示，秉持著We are Family的經營理念，除了關心每一位客戶，更了解中小型企業的金融需求，將會持續為客戶量身規畫專屬的金融理財產，並使客戶享有全球性高品質的專業服務。

中國信託銀行立足美國，放眼全球。擁有母公司中國信託商業銀行(台灣)強大的資源，為全美蓬勃發展的華人社區，提供各種存、放款、金融理財、工商貸款、及整合性的跨國金融方案，並充分享有其在亞太地區的通路優勢。想了解更多詳情可上網：www.ctbcbankusa.com ，並體驗線上開戶及申請房屋貸款的便利性。