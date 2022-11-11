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太子牌鹿角靈芝節日優惠 買一盒送一瓶

洛杉磯訊
影星陳松伶表示，每日早上服一粒天然無污染的太子牌北海道鹿角靈芝丸，天天都能元氣滿滿。(業者提供)
影星陳松伶表示，每日早上服一粒天然無污染的太子牌北海道鹿角靈芝丸，天天都能元氣滿滿。(業者提供)

目前忙於在內地拍攝的影星陳松伶，日前在其社交媒體發文表示，在忙碌的生活中要隨時隨地充滿活力實在不容易，因此分享她的元氣保健小秘訣：就是每日早上服一粒天然無污染的太子牌北海道鹿角靈芝丸，天天都能元氣滿滿。

在這後疫情時代，工作、出遊、人與人接觸的機會增加，暴露在各種病毒的風險性上升，養生保健品牌翹楚的美國太子牌，瞭解民眾對於增強免疫力和維持健康的需求，因此近日推出買就送大優惠：現購買北海道鹿角靈芝雙瓶禮盒(120粒)，即送價值75元鹿角靈芝(60粒)一瓶。

靈芝自古被稱為仙草，成分複雜，經現代科學實驗與分析，靈芝含有靈芝多醣，靈芝酸，氨基酸，甾醇，生物鹼等多種有效成分。靈芝多醣中的 β- 葡聚醣，經多項研究證實，能刺激並活化人體免疫細胞，藉此強化人體免疫反應，並運用人體自身的免疫系統對抗疾病，還能降低膽固醇、調整血壓，增強人體心血管功能。靈芝獨有的活性成分- 靈芝酸 A，可緩解過敏反應，提升血液內氧O2的利用率，改善肝臟功能，與有抗發炎的特性。

靈芝的主要有效成分存於靈芝孢子，也就是靈芝的種子，其成熟時，靈芝菌蓋底部打開，孢子彈射出離開菌體本身。因此，一般市面常見的傘狀靈芝，其孢子已四散，存留於靈芝本身的孢子數量及有效成分相對有限。

美國太子行表示，太子牌北海道鹿角靈芝，採用北海道積雪時期富含營養的原木栽培，期間緊密控管栽培環境的水、光照、溫度、溼度等，以達到最適合靈芝生長的環境條件，因此，靈芝孢子於培植過程中不會打開彈射，相反的，其繼續在靈芝菌體生長而生成鹿角狀，故稱之為：鹿角靈芝。其孢子與營養價值被完整保存，有效成份比其他一些品牌高10倍以上。

太子牌鹿角靈芝，經消毒殺菌後，在嚴格衛生管理的潔淨室中進行培植，以達至純天然無汙染的水平。

太子牌鹿角靈芝現有買120粒一盒送60粒一瓶活動，於各大藥店與參茸行均可購買。亦可在太子行官網www.popus.com購買，免運費直郵到家。有任何疑問，可透過電子郵件 [email protected]，或電話1(800) 732-2328，與美國太子行聯繫。

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