加州州立大學洛杉磯分校 秋季招生

加州州立大學洛杉磯分校。(校方提供)

加州 州立大學洛杉磯 分校California State University, Los Angeles(Cal State LA),2023 秋季招生 已開始,需在11 月 30 日前申請,可至calstate.edu/apply申請。

加州州立大學洛杉磯分校是公立大學,學校教學嚴謹,關注提高學生的成績,2025年畢業計劃,將使一年級學生的4年畢業率達到加州州立大學史上最高的水平。 2022 年,35% 的一年級學生在四年內獲得了學士學位,是自 2015 年倡議啟動以來的近一倍。今年,在學生和教職員工的辛勤努力下,近11萬名學生獲得了學士學位。與 2025 年畢業計劃開始前的 2014-15 學年相比,增加了 23,000 名畢業生。

加州州立大學洛杉磯分校坐落於洛杉磯市,學校的地理位置好,無論是每天自己開車去學校,還是搭公車或Metro link均方便,想要住校學校也提供宿舍。

加州州立大學洛杉磯分校是綜合性大學,有文學與藝術學院(College of Arts and Letters),包含藝術,傳媒,文學研究,音樂,哲學,表演藝術。商學院(College of Business and Economics),包含會計,經濟與統計,管理學,市場營銷等。還有教育學院(The Charter College of Education)。工程與計算機科學技術學院(College of Engineering, Computer Science, and Technology)。健康與公共事業服務學院(College of Health and Human Services)。

無論就讀哪一專業,加州州立大學都歡迎學生就讀;自 1947年創建以來,該大學邶注重實用的教學理念,注重培養學生的專業知識及技術。培育出眾多優秀人士,還有五位該校畢業生擔任美國國會議員,有十多位教授榮獲傑出教授獎。

該校的畢業生表示,從加州州立大學獲得學位,讓他改變了生活。教授認表示,近四十年來,看到才華橫溢、多元化的學生實現他們的學術目標是一種莫大的喜悅,也是作爲教授最高的職業榮譽。

查詢加州州立大學洛杉磯分校(Cal State LA)更多資訊可至https://www.calstatela.edu。