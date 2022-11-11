加州州立大學洛杉磯分校 秋季招生

加州州立大學洛杉磯分校。(校方提供)

加州 州立大學洛杉磯 分校California State University, Los Angeles（Cal State LA），2023 秋季招生 已開始，需在11 月 30 日前申請，可至calstate.edu/apply申請。

加州州立大學洛杉磯分校是公立大學，學校教學嚴謹，關注提高學生的成績，2025年畢業計劃，將使一年級學生的4年畢業率達到加州州立大學史上最高的水平。 2022 年，35% 的一年級學生在四年內獲得了學士學位，是自 2015 年倡議啟動以來的近一倍。今年，在學生和教職員工的辛勤努力下，近11萬名學生獲得了學士學位。與 2025 年畢業計劃開始前的 2014-15 學年相比，增加了 23,000 名畢業生。

加州州立大學洛杉磯分校坐落於洛杉磯市，學校的地理位置好，無論是每天自己開車去學校，還是搭公車或Metro link均方便，想要住校學校也提供宿舍。

加州州立大學洛杉磯分校是綜合性大學，有文學與藝術學院（College of Arts and Letters），包含藝術，傳媒，文學研究，音樂，哲學，表演藝術。商學院（College of Business and Economics），包含會計，經濟與統計，管理學，市場營銷等。還有教育學院（The Charter College of Education）。工程與計算機科學技術學院（College of Engineering, Computer Science, and Technology）。健康與公共事業服務學院（College of Health and Human Services）。

無論就讀哪一專業，加州州立大學都歡迎學生就讀；自 1947年創建以來，該大學邶注重實用的教學理念，注重培養學生的專業知識及技術。培育出眾多優秀人士，還有五位該校畢業生擔任美國國會議員，有十多位教授榮獲傑出教授獎。

該校的畢業生表示，從加州州立大學獲得學位，讓他改變了生活。教授認表示，近四十年來，看到才華橫溢、多元化的學生實現他們的學術目標是一種莫大的喜悅，也是作爲教授最高的職業榮譽。

查詢加州州立大學洛杉磯分校（Cal State LA）更多資訊可至https://www.calstatela.edu。