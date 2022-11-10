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現代汽車IONIQ 5 獲最佳休旅車及電動車獎

洛杉磯訊
MotorTrend宣布現代IONIQ 5為其年度最佳休旅車「金卡尺獎」的得主。
MotorTrend宣布現代IONIQ 5為其年度最佳休旅車「金卡尺獎」的得主。

MotorTrend宣布現代IONIQ 5為其年度最佳休旅車「金卡尺獎」的得主。IONIQ 5在競爭激烈的45款全新或是重新設計的休旅車中榮獲第一，其中25款為電動車款。IONIQ 5以其犀利的風格與用戶體驗脫穎而出。

MotorTrend集團編輯總監Ed Loh表示，今年是MotorTrend 74年歷史以來，第一次看到大多數角逐年度最佳休旅車的車款為電氣化車款。競爭車款的龐大數量和可觀性能讓今年成為有史以來競爭最激烈的年度最佳休旅車評估之一。現代IONIQ 5在獎項的6項關鍵評估標準中獲得最高分。IONIQ 5的外觀與駕駛體驗與其他電動車都不相同。IONIQ 5以特別和富有未來主義的外觀風格引領潮流，並以直觀和以人為本的科技奠定其年度最佳電動車的地位。

IONIQ 5藉由在以下六個關鍵評估標準中所獲得的高分數拿下MotorTrend年度最佳休旅車大獎：安全性、效率、性價比、設計、工程、以及預期功能的實際性能。

北美現代汽車總裁與首席運營官José Muñoz表示，IONIQ 5榮獲的MotorTrend年度最佳休旅車大獎證明了現代汽車在設計、工程、製造，以及產品研發上的出色執行能力；這是汽車業界中最富盛名的獎項之一。

另外，現代汽車2022 IONIQ 5電動車，近日亦獲Car and Driver的2022年度「最佳電動車」大獎，為其出色的成績再添加榮譽。

Car and Driver對20輛頂級電動車做了為期三週的嚴格測試，IONIQ 5獲得第一名。年度最佳電動車大獎優勝車款，必須在下列四個關鍵領域中超出Car and Driver編輯與測試團隊的期望：性價比較，性能測試，先進科技，駕駛樂趣。

其他競爭對手包含Audi e-tron GT、BMW i4、BMW iX、Chevrolet Bolt EV、Chevrolet Bolt EUV、Cadillac Lyrig、Ford Mustang Mach-e GT、Ford F150 Lighting、GMC Hummer EV Pickup、Lucid Air Grand Touring、Mercedes EQS、Porsche Taycan Cross Turismo、Rivian R1T，Tesla Model S Plaid，以及Volvo C40 Recharge。Car and Driver在實用性和娛樂性上採用了儀器測試，主觀評價，以及並排比較等方式來做評估。

José Muñoz總裁表示，IONIQ 5成功推出全新IONIQ電動車系列、以及獨家的電動全球模塊結構平台，為車主提供更大內部空間和更高超的行駛性能。上市以來這輛電動車款持續滿足顧客的需求。現代汽車將推出IONIQ 6與IONIQ 7來鞏固這個趨勢。

現代汽車為美國的消費者提供了滿載高科技功能的汽車、休旅車，以及電動車陣容。2021年，現代的820家經銷商在美國總共銷售了將近74萬輛車。可至www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部，查詢更多相關信息。

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