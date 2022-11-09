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11/13羅馬琳達華人教會 兒童及家庭健康活動

洛杉磯訊

羅馬琳達華人教會 (Loma Linda Chinese SDA Church) 將於11月13日（星期日）上午10時，舉行一場關於兒童及家庭健康的活動，地點在25665 Van Leuven Street, Loma Linda， 更多訊息可去電 909-206-4033洽詢。

這場對兒童及家庭健康有益的活動是免費入場，他們還會提供許多禮物給小朋友，羅馬琳達華人教會表示，他們將透過這個活動傳達八大健康生活的原則，也就是英文的NEW START八個字母。N是營養、E是運動、W是喝水、S是陽光、T是節制、A是空氣、R是休息、T是信靠。

該教會的張牧師表示，現代的很多孩子活在不健康的環境裡面，造就不健康的生活習慣，例如玩遊戲，熬夜，早上起床來不及吃早餐就衝衝衝的去學校，因此無法集中精神上課，吃垃圾食物，沒有足夠運動等等。這些不健康的環境漸漸影響孩子們的生活，失去協調失去平衡。他們希望透過此次的活動，使用八種不同的遊戲方式，來幫助大人和孩子一起，重新認識屬於我們的健康生活；歡迎父母帶著孩子一起參加。

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