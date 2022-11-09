11/14上午拍賣屋翻新致富 免費現場及線上講座

德倫學院主辦、美國銀行不良資產拍賣部門協辦，「拍賣屋翻新致富」免費講座，或掃描二維碼（見圖）。(業者提供)

德倫學院主辦、美國銀行不良資產拍賣 部門協辦，一場「拍賣屋翻新致富」免費講座，訂11月14日(週一)上午10時至中午12時舉行，需預先報名取得入場券；座位有限，準時入座；報名電話800-326-5989或626-363-0330。

這場兩單位共同舉辦的講座，講座地點在1200 S. Diamond Bar Bl. #101B, Diamond Bar。如不能現場參加，也可參加線上講座Zoom會議 https://bit.ly/3NANW5K，或掃描二維碼（見圖）。

本次演講綱要： (1)什麼是不動產債權拍賣。(2)投資 不動產債權為何有幾乎100%的安全性。(3)如何取得6倍於銀行定存效益的投資機會。(4)拍賣屋的定義及概述。(5)如何取得免費的拍賣屋訊息。(6)購買拍賣屋的條件及手續。(7)拍賣屋的風險及獲利評估。

美國全國土地和財產數據主管理機構，發布了2022年第三季度美國拍賣房市場報告，報告顯示，共有92,634套美國房產申請拍賣，未繳款違約通知、預定拍賣或銀行屋的數量比去年同期增長104%。報告還顯示，2022年9月美國共有31,836棟房產申請拍賣，比2021年9月上升62%。

德倫學院表示，2022年連續的升息已讓高溫的房價開始冷卻，買氣大減，而預期2022年12月底前的另外一波升息更會加速賣壓的湧現，再加上未繳房貸而不須被驅逐及拍賣的重大保房政策，已然終止。可以預見的是，2023年將會是拍賣屋大增的開始，而懂得保握正確投資拍賣房，將是難逢的致富機會。

在加州的法律規定，當借款者沒有依約履行還款的義務時，銀行將會通知債權公証公司對借款者進行債務催討，如依法追討未果，債權公証公司可以依法將該筆債權於公開的場所進行拍賣，這即是「拍賣屋」。

由於銀行會想要將這些拍賣屋(不良債權)儘速出清，所以通常在拍賣時都會把債權以一定比例的折扣釋出，比如某甲將一棟100萬的房子設定抵押給銀行借了80萬，某甲因為某種原因無法順利償還銀行的貸款 ，銀行就可以透過債權公証公司將該筆80萬的債權予以拍賣，為了能快速而順利的拿回放款，通常80萬的債權約會以原本貸款金額的7折到9折拍出，也就是投資者將可以56萬~72萬之間的價位標下該筆債權，然而由於該筆不動產的實際市價為100萬，因此投資者在標下該棟不動產後轉手出售將可獲得28萬~44萬元左右的毛利，約有20%~30%不等的投資回報率。

乍看下投資銀行不良債權似乎獲利甚高，但是也有其一定的風險度存在，比如借款者除了銀行的設定抵押外，是不是還有其他的債權，而這些其他的債權在投資者得標後到底還要不要清償？ 再者，通常此種不良債權的借款者在投資客得標後仍然居住於該不動產，那麼，要透過怎麼樣的法律途徑去驅逐他們？還有，一般這種形式的不良債權在拍賣前都是不能開放參觀的，那麼，怎麼知道該筆不動產的內部實際狀況是怎麼樣呢，是不是會被惡意破壞? 得標後到底要用多少錢來進行整修？ 詳情均可在該講座上獲得答案及洽詢。