想增強體質更有效對抗感冒和感染 快戒煙

一支香煙含有7,000多種化學物質，其中很多對人體有害；尤其會削弱你的免疫系統。如果你想增强體質，能更有效地對抗感冒和感染，那麼，戒煙會是個好方法。

流感 季節到了！良好的個人衛生和護理是保護自己和他人免受疾病侵害的最有效方法之一。例如，打噴嚏時捂住口鼻、勤洗手可以有效制止細菌的滋生和擴散，還可以很好的預防呼吸道疾病。

另外，養成健康的生活習慣，例如：睡眠要充足，身體勤鍛煉，壓力懂舒緩，盡情多喝水，食物富營養都可以有助於預防流感。當然，養生之道更少不了戒煙。

「如果你曾經戒過煙而現在還在抽煙，不要氣餒！」加州大學 聖地亞哥分校的家庭醫學 與公共衛生學教授朱書宏博士這樣說，「事實上，對於很多吸煙者來說，成功戒煙并不是一次就能到位，而是要通過多次的努力。」

Asian Smokers'Quitline (ASQ)華語戒煙專線：1-800-838-8917，是由美國疾病控制及預防中心(CDC)資助。華語戒煙專線通過電話，免費幫助說國語或粵語的美國居民戒傳統香煙或電子煙。符合資格的ASQ參與者，將會收到兩周免費的戒煙貼片。

根據美國衛生部部長2020年的報告所述，主導式的戒煙專線諮詢，無論單獨提供或配合戒煙藥物，都提高了戒煙的成功率。

可以通過任何一種方式與他們聯繫：電話和在線登記，或發簡訊。可去電華語戒煙專線或登入www.asq-chinese.org註冊，獲取免費戒煙幫助。另外, 煙草使用者可以發簡訊 「戒煙」 到 66819，獲取 ASQ華語戒煙專線發出有助戒煙的中文信息。這些簡訊為民眾量身定制，以便在戒煙過程中的關鍵時刻、向你提供幫助。ASQ 的服務時間是星期一到星期五，西岸時間早上 7時至晚上 9時。他們也歡迎那些想幫助他人戒煙的人、與他們友善而富有專業知識的戒煙顧問聯繫，獲取有效的資訊及輔導。如果你正擔憂你和你家人的健康，那麼戒煙就是你現在能做的最好的事。

ASQ華語戒煙專線自2012年開始，已經為超過 19,000 名美國亞裔社區的居民提供了免費的、以實證為基礎的戒煙服務。研究已經證明 ASQ 的服務可以倍增吸煙者戒煙的成功率。