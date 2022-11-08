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許騁 用智慧促進中國景觀園林產業變革

洛杉磯訊

中國景觀園林行業的開拓者許騁（見圖），在業界的名聲來源於一場「智慧 」革命。簡單來說，就是把「智慧園林 」系統搬進了行業。

2010年「智慧城市 」之說刺激了許騁，他就想是不是也可以把智慧城市的內涵，應用到景觀園林產業當中來。於是「智慧園林 」的說法就應運而生了。

這對於許騁來說也是一個新的課題，智慧園林沒有先例，只能在現有的基礎上，嫁接智慧城市的知識，通過大數據云計算和移動互聯網、物聯網和信息智能終端，建立智慧園林的大數據庫。

通過實地調研，許騁發現：智慧園林其實就是通過大數據庫，把人與自然景觀、人文景觀結合起來，達到更多的人與景觀的互動，滲透，甚至是互知、保護。

用智慧推動變革，「 智慧園林戰略」的核心要義就是：做為智慧城市的一份子，打造智慧型「人景交互 」的景觀園林。

許騁把景觀融入城市規劃，首先建立環境監控體系，應用大數據達到對環境、生態的改造。在施工的過程中，他也意外地發現了智慧園林的另外一個好處：能夠有效防火。

他的智慧園林分為幾個部分：一是智慧噴灌體系；二是智慧照明體系；三是智慧綠地體系；四是智慧遊園體系。

智慧噴灌體系，是利用最新的物聯網通訊技術，在大數據進行AI深度學習，對不同品種的植物蓄水量進行測算，然後通過精準控制單個電磁閥，進行噴灌。

變革促進成長，古典園林中的古建築，需要更多的保護，運用智慧園林系統，就避免了很多損失。為此，許騁還去了上海的同濟大學，專門進修景觀園林專業。 2021年他又攻讀了美國西東大學斯德爾曼商學院的MBA。

許騁的用心得到了業界的肯定。為此，許騁的公司近期成績不斷，不但獲得了中國苗圃50強企業、安徽省林業產業化雙龍頭企業，還獲得了中國生態環境衛士十佳企業、CCTV推薦苗木供應商、和中國生態旅遊優秀花木基地的稱號。

AI

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