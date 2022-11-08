華星超市11/9開業 新鮮低價 新張期間買就送

天普市華星超級市場外觀。

天普市「華星超級市場」，將於11月9日(星期三)上午9時正式隆重開業，新張期間舉行「買就送」活動，凡購買任何商品即贈送禮品，多買多送，送完為止。

華星超級市場(Global Fresh Supermarket)地址在6340 Rosemead Blvd., Temple City, CA ，即與Longden Ave.,交界的商業廣場內，位於Las Tunas Drive與Duarte Road之間，電話是626-313-5955，附有廣大免費停車場，方便民眾採購。

華星超市鄰近聖蓋博市、聖瑪利諾市和亞凱迪亞 市等。店內有三萬多平方呎的空間，擺放著上萬種不同類別的各國商品，店內走道燈光明亮、寬敞，地板看起來乾淨到能反射光線。新鮮的蔬菜、水果、肉類、海鮮、南北雜貨、零食、餅乾、泡麵、飲料、冷凍食品、罐頭、乾果，鍋碗瓢盆、日用百貨及各種家鄉食品等，品種繁多，可以解決民眾所需，還有受華裔及其它族裔歡迎的各國洋酒、紅酒、白酒及啤酒區，齊整的排列在牆櫃上，一目了然。

該超市負責人表示，選擇在這地點開一家全新的華人超市 ，是經過綜合各方面因素和判斷，才認為這個地理位置比較合適。他們公司原本主要做批發供貨，由於業務上的需求，再另開外開發新的業務，這是他們是經營的第一家超市，雖然附近已有多家華人超市，競爭肯定存在，但每家超市都會有自己固定的顧客群，各自擁有特色。就像有些城市，一個街區有三、四家超市，也都能各自生存得不錯。正如這家超市的原址，前後幾家的美國超市和墨西哥 超市經營不下去，原因是居民的種族改變所形成，因為美國人和墨西哥人漸漸搬離，搬進來的亞裔增加，在飲食文化上也有差異，商品不迎合當地居民的需求，自然會被淘汰。

「華星超級市場」的管理團隊，是由多位長期從事食品批發業的管理人員組成，擁有業內豐富的經驗，以「品質新鮮，低價便利」的經營理念，為消費者提供超值及安全的商品與服務，盡量滿足消費者的各種生活上對食品的需求，還在此華人聚集的生活社區，提供優質的服務，並為當地居民提供更多的就業機會。