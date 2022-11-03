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天帝教涵靜書院靜坐研習中心招生

洛杉磯訊

2022年實體暨網路視訊靜心靜坐班招生簡章

美國已有超過一千萬人將靜坐（包括瑜珈等）融入在 每天的生活中。而且未來靜坐的人數將不斷的增加。各種的報導都指出世界有許多的國家都將邁入高齡化 的社會。您、我每個人或早或晚也都要加入「高齡一 族」，您準備好了嗎？您要選擇昂貴的退休醫療計畫？還是讓您受用無窮的養生保健之道？

靜坐是自古以來即為人類所共同追尋的最佳養生之道，根據現代 醫學神經活動學說的解釋及文獻記載，靜坐可以使大 腦皮質受到保護性的抑制作用，使身體的神經獲得充 分的休息，進而調解並恢復神經的功能，自然推動內 臟以及身體其他部門的功能，他對於男女老幼的健康 以及疾病的預防，都有獨到之處。

「靜心靜坐」是一 個非常簡單方便的法門，人人皆可學，人人學得會。它不但可以帶給學習者健康的身體，對於智慧增長與 情緒管理更有顯著的效果。「靜心靜坐」的修習過程，其實就是一種身心靈全方位良性的互動與協調的程序。隨著修習時間的增 長，身心靈和諧度不斷的提升，自 然而然地邁向健康幸福的人生。「靜坐」一點也不神 秘，誠心地邀請您來加入「靜坐一族」，攜手邁向 「身心靈和諧的幸福健康人生」。近期開班上課時間為11/13及11/27兩個週日的下午2:00-5:00 PM。請致電626-571-5983或上網www.louc.org報名，以便提供ZOOM網路視訊資訊。祝福您身心靈永保安康！

招生對象：對靜坐有興趣者，不限年齡性別課程內容：課程以「身心靈和諧，幸福健康人生」為主軸。每週課程將有不同的靜坐及養生知識分享。並且以循序漸進的方式規劃學習進度，讓學者輕鬆的掌握「靜心靜坐」的精髓，並且一輩子擁有輕鬆簡便而又經濟的養生方法。

注意事項：1.參加靜坐時，請穿著寬鬆衣物及長褲，並著襪。2.活動當日中餐，請於13:30前完成，八分飽即可。3.前後課程的設計相關性十分緊密，請準時上線參加，

並全程參與不缺課，以達最大效果。4.最重要的一件事，請帶一顆輕鬆愉快心，定能有意想不到的收穫。

天帝教涵靜書院靜坐研習中心地址：9200 Glendon Way, Rosemead, CA 91770

竭誠歡迎您實體或線上參與靜坐課程，網站：www.louc.org，電話：626-571-5983

招生 醫學 退休

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