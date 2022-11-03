我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

道指漲逾400點 但中止4周連升

快看世界／勁球飆到15億 禁售彩券州居民跨州碰運氣

South Coast Plaza熱烈歡迎MIKIMOTO

洛杉磯訊

South Coast Plaza熱烈歡迎世界著名的百年珍珠精品品牌MIKIMOTO開幕。新店位於South Coast Plaza, 3333 Bristol St., Suite 1417, Costa Mesa, CA 92626, United States

MIKIMOTO珍珠無與倫比的耀眼光澤

該公司官網介紹MIKIMOTO的珍珠成立於1893年，創始人御木本幸吉成功開創珍珠養殖，在此後的120餘年光中，MIKIMOTO從未放棄探究珍珠的魅力，始終將夢想寄於珠寶中。全世界的時尚人士都青睞MIKIMOTO珍珠項鍊的一縷特別的光芒，讓佩戴者的魅力更加迷人。珍珠品質的好壞除了取決於顏色、形狀，還要考慮珍珠表面的光滑度、光澤以及珍珠層厚度。這些要素共同決定了珍珠的品質。MIKIMOTO依據長年積累的經驗製訂一套獨有的評價標準。最高品質的Ayako珍珠才可被冠以MIKIMOTO珍珠之名。

珍珠表面光滑度、珍珠層厚度及均一性等因素都會影響珍珠的光澤。珍珠層厚度越厚，珍珠光澤越深。珍珠層厚度與養殖時間有關，養殖時間越短則珍珠層厚度越薄。

珍珠形狀各有喜愛通常認為越接近正圓的珍珠品質越佳，但形狀獨特的巴洛克形（不定形）以及線條柔緩優美的水滴形也很有魅力。

珍珠的顏色通常為白色或乳白色。Akoya珍珠除了粉色系之外還有白色系、綠色系、奶油色系和金色系。

MIKIMOTO也分享其珍珠養殖秘訣。從精心呵護幼貝開始，經過2年時間培養為可植核的母貝。之後便進行珍珠養殖過程中最為重要的環節：植核。植核後的貝先放置在風平浪靜的海灣漁場靜養，之後轉至潮水流動良好的海面漁場，正式開始珍珠養殖。當水溫下降、珍珠層積累至一定厚度的冬季到來時，人們會親手“開貝取珠”， 閃耀動人光澤的珍珠也就隨之誕生。採收的珍珠中，只有在嚴格的標準下篩選出來的精品才有機會化身為MIKIMOTO的珠寶。

社會責任

MIKIMOTO希望通過珠寶努力為世人創造一個心靈充實、生活精彩的社會及環境。

MIKIMOTO嚴格遵守法律法規及符合倫理道德規範的企業行動準則，時刻肩負著企業應有的責任。

MIKIMOTO決不出售淪為非洲糾紛資金來源的糾紛鑽石。

在黃金採購方面，MIKIMOTO同樣恪守倫理道德規範。獲得“倫敦金銀市場協會（LBMA）”認證的企業處採購黃金，該協會認可交易的金銀商品，是必須經由負責、合乎法規的流程，才得以開採加工。

零排放型的養殖場

珍珠養殖不僅對養殖場的要求高，養殖場周邊也必須具備良好的自然環境。為保護自然環境、實現養殖業的可持續發展，MIKIMOTO堅持發展無排放物的零排放型珍珠養殖。

與培育珍珠的大海和諧共生

MIKIMOTO除了進行與珍珠相關的研究之外，還對許多從事海洋相關研究的研究者進行支持。

時尚

上一則

2022夏威夷國際影展「台灣電影焦點」重量級電影雲集

下一則

九位加州民主黨亞裔參眾議員 譴責朴銀珠煽動仇亞情緒

熱門新聞

世說新聞團隊走訪當地社區，為您揭開馮小剛豪宅的神秘面紗。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱實探馮小剛LA豪宅 超有錢鄰居這麼說

2022-11-01 22:18
台灣遊客陳先生及同伴遭加拿大海關沒收17萬，並拘留4天。（圖：受訪人提供）

台灣遊客17萬現金 加拿大海關沒收

2022-10-28 02:20
馮妻子徐帆的資料仍顯示在人藝官網（圖源北京人藝官網）

網友辯「潤」馮小剛 持綠卡中國賺錢美國生活

2022-10-29 20:12
有地產專家形容，似有看不見的手，正在偷偷佈局海外資產。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／中國人「潤」南加？大批人民幣抄底豪宅

2022-10-28 14:41
洛杉磯最火爆的韓國餐廳「Sun Nong Dan」招牌餐點「燉牛排骨鍋」（記者朱敏梓／攝影）

洛市網紅餐廳近百元一頓太貴 教你在家複製20元就搞定

2022-10-27 17:47
相關部門已將攻擊犬全數帶走監管。（abc7截圖）

南加少女慘遭自家養的鬥牛犬攻擊 生命垂危

2022-10-31 15:36

超人氣

更多 >
芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠

芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠
傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因

傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因
紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事

紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事
房屋買家偏向「老、白、富」亞太裔購屋者僅占2%

房屋買家偏向「老、白、富」亞太裔購屋者僅占2%
華人祖母帶孫過馬路遭撞飛重傷 擔心救護車貴不敢上車

華人祖母帶孫過馬路遭撞飛重傷 擔心救護車貴不敢上車