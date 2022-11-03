South Coast Plaza熱烈歡迎MIKIMOTO

South Coast Plaza熱烈歡迎世界著名的百年珍珠精品品牌MIKIMOTO開幕。新店位於South Coast Plaza, 3333 Bristol St., Suite 1417, Costa Mesa, CA 92626, United States

MIKIMOTO珍珠無與倫比的耀眼光澤

該公司官網介紹MIKIMOTO的珍珠成立於1893年，創始人御木本幸吉成功開創珍珠養殖，在此後的120餘年光中，MIKIMOTO從未放棄探究珍珠的魅力，始終將夢想寄於珠寶中。全世界的時尚 人士都青睞MIKIMOTO珍珠項鍊的一縷特別的光芒，讓佩戴者的魅力更加迷人。珍珠品質的好壞除了取決於顏色、形狀，還要考慮珍珠表面的光滑度、光澤以及珍珠層厚度。這些要素共同決定了珍珠的品質。MIKIMOTO依據長年積累的經驗製訂一套獨有的評價標準。最高品質的Ayako珍珠才可被冠以MIKIMOTO珍珠之名。

珍珠表面光滑度、珍珠層厚度及均一性等因素都會影響珍珠的光澤。珍珠層厚度越厚，珍珠光澤越深。珍珠層厚度與養殖時間有關，養殖時間越短則珍珠層厚度越薄。

珍珠形狀各有喜愛通常認為越接近正圓的珍珠品質越佳，但形狀獨特的巴洛克形（不定形）以及線條柔緩優美的水滴形也很有魅力。

珍珠的顏色通常為白色或乳白色。Akoya珍珠除了粉色系之外還有白色系、綠色系、奶油色系和金色系。

MIKIMOTO也分享其珍珠養殖秘訣。從精心呵護幼貝開始，經過2年時間培養為可植核的母貝。之後便進行珍珠養殖過程中最為重要的環節：植核。植核後的貝先放置在風平浪靜的海灣漁場靜養，之後轉至潮水流動良好的海面漁場，正式開始珍珠養殖。當水溫下降、珍珠層積累至一定厚度的冬季到來時，人們會親手“開貝取珠”， 閃耀動人光澤的珍珠也就隨之誕生。採收的珍珠中，只有在嚴格的標準下篩選出來的精品才有機會化身為MIKIMOTO的珠寶。

社會責任

MIKIMOTO希望通過珠寶努力為世人創造一個心靈充實、生活精彩的社會及環境。

MIKIMOTO嚴格遵守法律法規及符合倫理道德規範的企業行動準則，時刻肩負著企業應有的責任。

MIKIMOTO決不出售淪為非洲糾紛資金來源的糾紛鑽石。

在黃金採購方面，MIKIMOTO同樣恪守倫理道德規範。獲得“倫敦金銀市場協會（LBMA）”認證的企業處採購黃金，該協會認可交易的金銀商品，是必須經由負責、合乎法規的流程，才得以開採加工。

零排放型的養殖場

珍珠養殖不僅對養殖場的要求高，養殖場周邊也必須具備良好的自然環境。為保護自然環境、實現養殖業的可持續發展，MIKIMOTO堅持發展無排放物的零排放型珍珠養殖。

與培育珍珠的大海和諧共生

MIKIMOTO除了進行與珍珠相關的研究之外，還對許多從事海洋相關研究的研究者進行支持。