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大華火鍋節11.4登場 南加5分店可試吃

洛杉磯訊
2022大華火鍋節11月4日至11月17日隆重登場。（大華超市提供）
2022大華火鍋節11月4日至11月17日隆重登場。（大華超市提供）

深秋時節，寒冷的天氣下，與親友圍在一起享用熱氣騰騰的火鍋，再美好不過。11月4日至11月17日，大華超市火鍋節隆重登場。南加有五個分店進行試吃，以及各式促銷活動，並有多種滿額買贈的驚喜優惠活動，期待消費者的光臨。

大華超市為全美領先的亞洲連鎖超市，時刻追尋顧客心聲，精心挑選出各式各樣的火鍋食材以及湯底配料， 將在這個秋冬為新老顧客們帶來一場色香味俱全的火鍋盛宴。

加州參與分店及促銷活動時間：11月4日至6日，羅蘭岡大華超市分店（Rowland Height），爾灣庫爾富路大華超市分店（Irvine，Culver)；11月5日至6日，安那罕大華超市分店（Anaheim），聖蓋博大華超市分店（ San Gabriel），聖地牙哥大華超市分店（ San Diego ，Clairemont Mesa)。

在以上促銷時間，凡購物滿100元及以上（稅前），憑收銀小票領取驚喜禮品。贈品憑收據領取，每張收據限領一份，數量有限，送完即止。福袋買贈活動僅限參與分店。

大華超市上架的火鍋食材琳瑯滿目， 各種速凍美食，各式經典的火鍋午餐肉，以及涮鍋素食材粉絲豆皮等，應有盡有。火鍋的精華在於湯底，本次火鍋節更是容納了不同種類的經典火鍋湯底、清湯、麻辣、沙茶、韓式部隊鍋等等，為愛吃火鍋的顧客提供一站式選購服務， 品嘗地道風味。一衆遠近聞名的大品牌商品，也會參與到本次火鍋節的促銷或現場試吃活動中， 包括：深耕冷凍食品領域幾十年，秉承傳統製作工藝的桂冠食品的招牌魚餃、蛋餃、火鍋餃以及花枝餃；美味、安心、方便、深受顧客喜愛的火鍋完美搭配牛頭牌招牌沙茶醬，等等。

南加 加州 聖蓋博

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