我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

裴洛西在丈夫遇襲後首露面發聲 籲選民用投票強化民主

美軍：中國核武發展速度比美國還快 美威懾力正在下降

李明聰牙醫師專精蛀牙、牙冠及活動假牙

洛杉磯訊

蛀牙疼痛需適當的治療及填補，而當蛀牙太大不能填補，就須做一個套子蓋在整個牙齒上。當做過根管治療的牙太脆弱，也須以牙冠來保護及延長牙齒使用時間。

服務社區三十多年的李明聰牙醫師 ( Dr. Ruy Lee ) 指出，蛀牙損害的情況分為三等級。第一級剛開始階段，琺瑯質開始蛀牙。第二級，蛀到了象牙質，牙齒咬頭破損，感到冷熱疼痛。第三級，蛀到了神經與血管的牙髓神經，疼痛不止，腫痛流血。李明聰牙醫師依蛀牙的等級來醫治，補救損害的牙齒，恢復牙形及功能。

當牙齒蛀了一個洞時，李牙醫師表示，他通常採耐用的材料來填補，用金子、合成樹脂添補或用銀枌填補。而當須要牙冠來保護及延長牙齒使用時，李醫師採用瓷牙冠或金屬牙冠，金子是最好的材料。

李醫師說第一次門診時，牙醫師會將蛀牙磨除，磨去一層琺瑯質，印取牙模，再將臨時牙冠套上來保護牙齒免受冷熱刺激。約十天左右牙冠做好，經試戴完成，用永久牙用水泥藥物粘著固定。

李明聰牙醫師診所在防治新冠病毒下，完全依照美國牙醫師協會規格，採全新隔離負壓力診療室設備，並增用超高速抽風，全新隔間透視玻璃門。此外，重視每處小細節，病人使用過的個人吸空氣管等小儀器用完畢就丟棄，立即完全消毒，以保護每一位病人及醫師的安全。

李明聰牙醫師在工作繁忙之餘，仍致力公益活動，經常提供牙齒保健文章及新知於報章雜誌發表。

李明聰牙醫師新診所清潔舒適， 設備先進新穎，擁有口腔內視鏡、牙齒治療影帶供參。診所地址在1008 E. Las Tunas Dr. Suite D, San Gabriel （168 超市對街），電話 （626）287-5988，有關更多牙齒保健新知可參閱網站 www.apace.us。

上一則

男子停車場遇劫逃走 匪猛追不捨再搶首飾

下一則

國泰銀行慈善高球賽 籌得9萬2千元善款

延伸閱讀

「54321」你有偏頭痛嗎？2個口訣做好預防保健

「54321」你有偏頭痛嗎？2個口訣做好預防保健
《福安康寧》華人社區保健計劃 11/3免費季節性流感疫苗注射

《福安康寧》華人社區保健計劃 11/3免費季節性流感疫苗注射
醫師的話／智齒痛若非蛀牙 恐冠周炎

醫師的話／智齒痛若非蛀牙 恐冠周炎
中央保健華埠辦事處開幕 議員僑領嘉賓祝賀 盛況空前

中央保健華埠辦事處開幕 議員僑領嘉賓祝賀 盛況空前
噴霧可防蛀牙？醫師警告：刷牙無可取代

噴霧可防蛀牙？醫師警告：刷牙無可取代
寵物失言遭嗆、牙醫抗議逼表態 陳時中選戰陷亂流

寵物失言遭嗆、牙醫抗議逼表態 陳時中選戰陷亂流

熱門新聞

世說新聞團隊走訪當地社區，為您揭開馮小剛豪宅的神秘面紗。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱實探馮小剛LA豪宅 超有錢鄰居這麼說

2022-11-01 22:18
台灣遊客陳先生及同伴遭加拿大海關沒收17萬，並拘留4天。（圖：受訪人提供）

台灣遊客17萬現金 加拿大海關沒收

2022-10-28 02:20
馮妻子徐帆的資料仍顯示在人藝官網（圖源北京人藝官網）

網友辯「潤」馮小剛 持綠卡中國賺錢美國生活

2022-10-29 20:12
有地產專家形容，似有看不見的手，正在偷偷佈局海外資產。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／中國人「潤」南加？大批人民幣抄底豪宅

2022-10-28 14:41
洛杉磯最火爆的韓國餐廳「Sun Nong Dan」招牌餐點「燉牛排骨鍋」（記者朱敏梓／攝影）

洛市網紅餐廳近百元一頓太貴 教你在家複製20元就搞定

2022-10-27 17:47
相關部門已將攻擊犬全數帶走監管。（abc7截圖）

南加少女慘遭自家養的鬥牛犬攻擊 生命垂危

2022-10-31 15:36

超人氣

更多 >
傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因

傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因
紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事

紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事
金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友

金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友
蕭茲見習近平後 中國大手筆下單140架空巴

蕭茲見習近平後 中國大手筆下單140架空巴
台灣志願兵戰死烏克蘭 太太：他很有正義感

台灣志願兵戰死烏克蘭 太太：他很有正義感