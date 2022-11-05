李明聰牙醫師專精蛀牙、牙冠及活動假牙

蛀牙疼痛需適當的治療及填補，而當蛀牙太大不能填補，就須做一個套子蓋在整個牙齒上。當做過根管治療的牙太脆弱，也須以牙冠來保護及延長牙齒使用時間。

服務社區三十多年的李明聰牙醫師 ( Dr. Ruy Lee ) 指出，蛀牙損害的情況分為三等級。第一級剛開始階段，琺瑯質開始蛀牙。第二級，蛀到了象牙質，牙齒咬頭破損，感到冷熱疼痛。第三級，蛀到了神經與血管的牙髓神經，疼痛不止，腫痛流血。李明聰牙醫師依蛀牙的等級來醫治，補救損害的牙齒，恢復牙形及功能。

當牙齒蛀了一個洞時，李牙醫師表示，他通常採耐用的材料來填補，用金子、合成樹脂添補或用銀枌填補。而當須要牙冠來保護及延長牙齒使用時，李醫師採用瓷牙冠或金屬牙冠，金子是最好的材料。

李醫師說第一次門診時，牙醫師會將蛀牙磨除，磨去一層琺瑯質，印取牙模，再將臨時牙冠套上來保護牙齒免受冷熱刺激。約十天左右牙冠做好，經試戴完成，用永久牙用水泥藥物粘著固定。

李明聰牙醫師診所在防治新冠病毒下，完全依照美國牙醫師協會規格，採全新隔離負壓力診療室設備，並增用超高速抽風，全新隔間透視玻璃門。此外，重視每處小細節，病人使用過的個人吸空氣管等小儀器用完畢就丟棄，立即完全消毒，以保護每一位病人及醫師的安全。

李明聰牙醫師在工作繁忙之餘，仍致力公益活動，經常提供牙齒保健文章及新知於報章雜誌發表。

李明聰牙醫師新診所清潔舒適， 設備先進新穎，擁有口腔內視鏡、牙齒治療影帶供參。診所地址在1008 E. Las Tunas Dr. Suite D, San Gabriel （168 超市對街），電話 （626）287-5988，有關更多牙齒保健新知可參閱網站 www.apace.us。