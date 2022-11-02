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現代汽車IONIQ 5獲Car and Driver年度最佳電動車大獎

洛杉磯訊

現代汽車2022 IONIQ 5電動車近日榮獲Car and Driver的2022年度最佳電動車度汽車大獎，為其出色的成績單再添加令人讚賞的榮譽。

Car and Driver對20輛頂級電動車做了為期三週的嚴格測試。IONIQ 5獲得第一名的成績。Car and Driver總編輯Tony Quiroga表示，IONIQ 5對希望能以大眾化的價格獲得同比豪華電動車的性能、巡航距離，以及充電速度的買家來說是一個很有吸引力的車款。年度最佳電動車大獎採用與其十大最佳大獎相同的評估標準。優勝車款必須在下列四個關鍵領域中超出Car and Driver編輯與測試團隊的期望：性價比較，性能測試，先進科技，駕駛樂趣。其他競爭對手包含Audi e-tron GT、BMW i4、BMW iX、Chevrolet Bolt EV、Chevrolet Bolt EUV、Cadillac Lyrig、Ford Mustang Mach-e GT、Ford F150 Lighting、GMC Hummer EV Pickup、Lucid Air Grand Touring、Mercedes EQS、Porsche Taycan Cross Turismo、Rivian R1T，Tesla Model S Plaid，以及Volvo C40 Recharge。Car and Driver在實用性和娛樂性上採用了儀器測試，主觀評價，以及並排比較等方式來做評估。

北美現代汽車總裁與首席運營官José Muñoz表示，IONIQ 5成功推出全新IONIQ電動車系列以及獨家的電動全球模塊結構平台，為車主提供更大內部空間和更高超的行駛性能。白上市以來，這輛電動車款持續滿足顧客的需求。現代汽車將推出IONIQ 6與IONIQ 7來鞏固這個趨勢。對設計IONIQ 5，出色充電速度、創新功能及駕駛性能的設計與工程團隊來說，Car and Driver年度最佳電動車大獎是一個引以為傲的獎勵。

北美現代汽車專注於「人類進步」以及智能代步解決方案。現代汽車為美國的消費者提供了滿載高科技功能的汽車、休旅車，以及電動車陣容。2021年，現代的820家經銷商在美國總共銷售了將近七十四萬兩車。請至www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部查詢更多相關信息。

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