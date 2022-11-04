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流感、新冠疫苗 11月6日免費接種

洛杉磯訊

階進慈善基金會（Wealth by Health Foundation）表示，又到了每年接種流感疫苗的時候了，季節性流感和 COVID-19 病毒很可能會在今年秋季和冬季流行。因此，加州衛生公共部門建議年齡在6 個月及以上的加州民眾現在就接種流感疫苗，即使他們已經接種了COVID-19 疫苗。

流感是一種傳染性呼吸道疾病，可導致輕度至重度疾病。嚴重的流感病例可能導致住院甚至死亡。老年人和有某些健康狀況的人患嚴重流感併發症的風險很高。預防流感的最佳方法是接種疫苗，接種流感疫苗可有效預防流行性感冒，減少發病風險也降低重症機率，流感疫苗可以挽救生命，減少疾患。新冠肺炎疫苗是可以同時接種流感疫苗。

階進慈善基金會將於11月6日（星期日）上午9點至下午2點，和羅斯密法印寺 Dharma Seal Temple聯合舉辦免費流感疫苗和新冠疫苗(含新版二價疫苗)接種，並送精美禮物一份，數量有限送完為止。地點在法印寺（3027 Del Mar Ave., Rosemead）。可至myturn.ca.gov提前進行預約，無預約者需排隊等候，先到先得。預約及更多詳情可去電 888-996-9985。

階進慈善基金會成立於2016年，本著人人享有優質醫療服務的理念，率先設立流動診所，為低收入、無保險、和保險不足的家庭提供免費醫療服務。當時他們只有一名醫生和一名牙醫，在當地寺廟為老年患者服務。

隨著時間的推移，階進慈善基金會表示，越來越多的醫護人員伸出援手，表達了他們在提高健康公平方面的共同願景。今天，他們的醫護團隊包括牙醫、牙科保健員、醫師、藥劑師、註冊護士、針灸師和驗光師。他們的使命是提供可及的醫療資源，從而改善弱勢族群的健康和福祉，並提升人們的生活品質。

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