我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

愛阿華州造勢 川普：我「非常非常非常可能」參選2024

房屋買家偏向「老、白、富」亞太裔購屋者僅占2%

聯合健保：選擇健保避免3錯誤

洛杉磯訊

聯合健保認知健康保險是人們每年最重要的花費之一，選擇健保會影響身體、心理和財務健康。關鍵是要防止失誤，以免有長遠的影響。這就是為什麼深入瞭解聯邦醫療保險(俗稱紅藍卡)年度開放註冊細節很重要，一個可以參加或更改健保計畫的機會。

聯合健保建議避免以下三個錯誤：

一、沒時間做足研究，如果沒有查看所有可選的健保計畫，或者只是重新註冊去年的計畫，那所選計畫可能無法滿足來年在健康和預算方面的需求。滿足需求的計畫需要仔細考慮以多久去看一次醫生？有定期服用處方藥嗎？是否安排了任何手術或醫療程序？

二、對總護理費用的誤解，有些人只關注計畫中的保費價格，而沒考慮其他醫療護理費用。影響年度醫療護理總費用的重要因素為自付扣除金(deductible)，定額手續費(copayment)，共同保險費(coinsurance)，最高自付額(out-of-pocket maximum)，處方藥費用。

三、確認醫生是否在網絡內，查看確保常用的醫生、診所和藥房與新計畫相關聯。不確認可能是一個代價極高的錯誤。不屬於計畫內的醫生或在網絡外藥房購買處方藥，可能會增加護理費用。當查看健康計畫選擇時，注意確認健康護理團隊和設施的網絡狀況：主治醫生和診所，治療師和其他心理健康專業人員，牙醫和其他專科醫生，藥房。額外提示：查看考慮的計畫是否承保保戶的常規處方或特殊藥物的正廠和副廠版本。

年度紅藍卡開放註冊期10月15日至12月7日，更多相關資訊，可到聯合健康保險天普市資訊中心 (地址9055 E. Las Tunas Dr., Suite 120, Temple City）洽詢，周一至周五上午9時至下午5時。或爾灣中心 (地址4000 Barranca Pkwy, Suite 250, Irvine）洽詢，周四、周五上午9時至下午5時。

聯合健康保險致力幫助全美民眾過更健康的生活，將健康護理事項化繁為簡，滿足消費者的健康和保健需求，並與醫療護理提供者保持互信的關係。聯合健康保險提供完善的個人、僱主、及聯邦醫療保險(Medicare俗稱紅藍卡)和醫療補助 (Medicaid俗稱白卡) 受益人的全方位健康福利計畫，並與全國超過130萬名醫生和專業護理人員，以及6500家醫院和其他護理設施直接簽約。

聯合健康保險是聯合健康集團(UnitedHealth Group) 旗下的企業之一。更多資訊可到聯合健康保險網站 uhcasian.com查詢 。

聯邦醫療保險 健保 紅藍卡

上一則

加州無主財物119億 主計長籲民眾上網認領

下一則

促銷房產 建商推七年優惠房貸

延伸閱讀

加州全保開始登記 各州可投保

加州全保開始登記 各州可投保
2023年紅藍卡有何改變？世報11/5專家講座詳解析

2023年紅藍卡有何改變？世報11/5專家講座詳解析
健信醫保健康日啓揚活动中心隆重舉行

健信醫保健康日啓揚活动中心隆重舉行
感恩護理提供護理員額外獎金

感恩護理提供護理員額外獎金
2023紅藍卡重大變更！ 最新資訊11月5日專家詳解

2023紅藍卡重大變更！ 最新資訊11月5日專家詳解
增加視聽、牙科、健身福利 紅藍卡優勢計畫受歡迎

增加視聽、牙科、健身福利 紅藍卡優勢計畫受歡迎

熱門新聞

台灣遊客陳先生及同伴遭加拿大海關沒收17萬，並拘留4天。（圖：受訪人提供）

台灣遊客17萬現金 加拿大海關沒收

2022-10-28 02:20
洛杉磯最火爆的韓國餐廳「Sun Nong Dan」招牌餐點「燉牛排骨鍋」（記者朱敏梓／攝影）

洛市網紅餐廳近百元一頓太貴 教你在家複製20元就搞定

2022-10-27 17:47
世說新聞團隊走訪當地社區，為您揭開馮小剛豪宅的神秘面紗。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱實探馮小剛LA豪宅 超有錢鄰居這麼說

2022-11-01 22:18
馮妻子徐帆的資料仍顯示在人藝官網（圖源北京人藝官網）

網友辯「潤」馮小剛 持綠卡中國賺錢美國生活

2022-10-29 20:12
有地產專家形容，似有看不見的手，正在偷偷佈局海外資產。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／中國人「潤」南加？大批人民幣抄底豪宅

2022-10-28 14:41
相關部門已將攻擊犬全數帶走監管。（abc7截圖）

南加少女慘遭自家養的鬥牛犬攻擊 生命垂危

2022-10-31 15:36

超人氣

更多 >
芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠

芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠
逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國

逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國
華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償

華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償
國土安全部：攻擊裴洛西丈夫兇嫌非法滯留美國

國土安全部：攻擊裴洛西丈夫兇嫌非法滯留美國
這10項超市裡的商品 最近恐會暫時消失

這10項超市裡的商品 最近恐會暫時消失