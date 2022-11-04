聯合健保：選擇健保避免3錯誤

聯合健保 認知健康保險是人們每年最重要的花費之一，選擇健保會影響身體、心理和財務健康。關鍵是要防止失誤，以免有長遠的影響。這就是為什麼深入瞭解聯邦醫療保險 (俗稱紅藍卡 )年度開放註冊細節很重要，一個可以參加或更改健保計畫的機會。

聯合健保建議避免以下三個錯誤：

一、沒時間做足研究，如果沒有查看所有可選的健保計畫，或者只是重新註冊去年的計畫，那所選計畫可能無法滿足來年在健康和預算方面的需求。滿足需求的計畫需要仔細考慮以多久去看一次醫生？有定期服用處方藥嗎？是否安排了任何手術或醫療程序？

二、對總護理費用的誤解，有些人只關注計畫中的保費價格，而沒考慮其他醫療護理費用。影響年度醫療護理總費用的重要因素為自付扣除金(deductible)，定額手續費(copayment)，共同保險費(coinsurance)，最高自付額(out-of-pocket maximum)，處方藥費用。

三、確認醫生是否在網絡內，查看確保常用的醫生、診所和藥房與新計畫相關聯。不確認可能是一個代價極高的錯誤。不屬於計畫內的醫生或在網絡外藥房購買處方藥，可能會增加護理費用。當查看健康計畫選擇時，注意確認健康護理團隊和設施的網絡狀況：主治醫生和診所，治療師和其他心理健康專業人員，牙醫和其他專科醫生，藥房。額外提示：查看考慮的計畫是否承保保戶的常規處方或特殊藥物的正廠和副廠版本。

年度紅藍卡開放註冊期10月15日至12月7日，更多相關資訊，可到聯合健康保險天普市資訊中心 (地址9055 E. Las Tunas Dr., Suite 120, Temple City）洽詢，周一至周五上午9時至下午5時。或爾灣中心 (地址4000 Barranca Pkwy, Suite 250, Irvine）洽詢，周四、周五上午9時至下午5時。

聯合健康保險致力幫助全美民眾過更健康的生活，將健康護理事項化繁為簡，滿足消費者的健康和保健需求，並與醫療護理提供者保持互信的關係。聯合健康保險提供完善的個人、僱主、及聯邦醫療保險(Medicare俗稱紅藍卡)和醫療補助 (Medicaid俗稱白卡) 受益人的全方位健康福利計畫，並與全國超過130萬名醫生和專業護理人員，以及6500家醫院和其他護理設施直接簽約。

聯合健康保險是聯合健康集團(UnitedHealth Group) 旗下的企業之一。更多資訊可到聯合健康保險網站 uhcasian.com查詢 。