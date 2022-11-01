Rowland學區第5區教委

我在聖蓋博 谷的同一所公立小學教學36年。我在許多委員會任職，如：學校現場委員會（School Site Council）、成績單委員（Report Card）、數學採用委員（Math Adoption）、年級團隊領導委員（Grade Level Team Leadership）和GATE資優生聯絡委員。也當了幾年的工會代表。兩次獲得年度教師獎。

我擔任羅蘭學區 教委7年，目前擔任教委主席。我堅決為我們的孩子發聲。我爭取了幾項重要議題包括：所有小學都有輔導員。縮小班級規模，提高教師對學生的關注。所有的學校課後輔導。即將有太陽能等。我將教委定位為一份全職工作，雖然沒有規定是。我的目標是每年至少視察所有學校4次，其中2次是參觀教室。除了疫情 期間，我每年都超過我的目標。

我有兒童發展學位、多學科教學證書、SDAIE證書和政治治碩士學位。

我在羅蘭崗住了36年。我啟動了我們的第一個鄰裡觀察計劃。我自己的孩子們從一年級到十二年級都就讀於羅蘭學區的學校。我兩個女兒目前都在公立學校教書。

我有3個可愛的孫子，一個4歲，另外兩個是快2歲龍鳳雙胞胎。

我計劃繼續為學生爭取福祉。我決心讓我們的學生接受最好的教育 。 我還要確保我們繼續進行幫助學業掙扎的學生。我還需要繼續用IB和榮譽課程挑戰學生。我們的學生從高中畢業後需要為大學做好準備。我將永遠投票 給最適合我們學生的議題。

你寶貴的一票，將助我為學區及學生爭取更好的未來！