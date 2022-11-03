星巴克/達美航空 聯手推動忠誠度計劃

達美航空公司（Delta Airlines）和星巴克 （Starbucks），聯手增加個人獎勵計劃的會員資格，而此時消費者正努力尋找省錢方法。

這家航空公司和咖啡 連鎖店宣佈建立合作夥伴關係，這將使達美飛凡里程常客計劃和星巴克獎勵會員都受益，因為他們在網路將帳戶進行了連結。

「飛凡里程常客計劃」是該航空公司的免費忠誠度計劃，可幫助旅客賺取更多里程，而星巴克獎勵計劃允許會員賺取和兌換 Stars 以換取免費食品和飲料。

兩家公司已從10月12日開始，通過關聯賬戶註冊這兩個計劃的客戶，在星巴克的某些消費中每消費1美元即可賺取一英里。在會員乘航飛行的日期，他們可以在某些星巴克商店通過符合條件的購買獲得雙星。此外，在1月之前在線關聯星巴克和達美賬戶的客戶，將在符合條件的購買後贏取500英里和150 星。兩家公司表示，新的和現有的忠誠會員可從此額外福利 中受益。

星巴克忠誠度戰略和營銷副總裁 Ryan Butz表示：「我們很高興與達美航空合作，為我們的會員提供更有價值的福利，並邀請更多客戶加入 Starbucks Rewards。」

這標誌著星巴克成為其忠誠度計劃的第一個美國合作夥伴。在過去的幾年裡，這家全球收入最大的航空公司，一直在努力通過與少數幾家大公司合作來加強其計劃並增加其會員資格。

早在2月份，這家航空公司就與 Instacart 合作，擁有 Instacart 賬戶的「飛凡里程常客計劃」會員，能夠在在線雜貨服務上花費的每一美元賺取一英里里程。 Instacart Express 會員每消費一美元也能開始賺取 1.5 英里里程。達美航空還與 Turo 和 Lyft 以及 Airbnb 等運輸服務公司合作。（劉柏江譯）