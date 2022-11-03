華埠服務中心診所 接種新冠二價疫苗服務

華埠 服務中心社區醫療診所，正提供由FDA核准的輝瑞及莫德納「升級版Omicron新冠二價疫苗 」接種服務。

新冠病毒肆虐全球且不斷變種，在這場與時間競賽的持久戰之下，眼前最有效的預防方法還是接種疫苗。華埠服務中心轄下的社區醫療中心，提供多個病毒檢測站及疫苗站為大眾服務。

華埠服務中心(CSC)表示，美國食品及藥物管理局(FDA)已正式授權使用輝瑞(Pfizer)及莫德納(Moderna)二價疫苗(Bivalent Booster)，該疫苗可稱作升級版補強針，針對變種病毒 株增強抗體，民眾需接種兩劑新冠疫苗後兩個月才可施打。華埠服務中心醫療團隊在第一時間，向政府單位引進該疫苗，減緩社區疫情。

CSC首席醫療長Dr. Felix Aguilar表示，此二價疫苗是針對現階段流行之變種病毒株研發而成，在今年秋冬季提供更好的保護，並降低重症發生。對於部分民眾認為確診過即有足夠免疫力，無須接種補強針。Dr. Aguilar提醒，變種病毒易在人體免疫力低下時入侵，接種補強疫苗仍十分重要，絕不能掉以輕心。CSC營運長Jack Cheng建議，此二價疫苗為升級版補強針，可提升免疫力，並減緩確診者症狀，鼓勵符合條件的民眾可預約接種。

前往接種「升級版Omicron新冠二價疫苗」者需符合以下條件，莫德納二價疫苗需年滿18歲以上，輝瑞二價疫苗需年滿12歲以上，需完成兩劑新冠疫苗接種，未接種過補強針者亦可施打，確診者或剛接種補強針者需間隔至少60日以上等。

前往接種者建議提前電213-808-1792預約，可以為大家節省時間，或到網址www.cscla.org查詢詳情。接種升級版新冠疫苗的地點有華埠診所(華埠服務中心總部) 767 N. Hill St. Suite 200, Los Angeles, CA；華埠疫苗站(無須預約) 711 W. College St., Los Angeles, CA；洛杉磯診所819 W. Cesar Estrada Chavez Ave., Los Angeles, CA；阿罕布拉診所320 S. Garfield Ave., Alhambra, CA；聖蓋博診所 555-559 W. Las Tunas Dr., San Gabriel, CA；蒙特利公園市診所855 S. Atlantic Blvd., Monterey Park, CA等。