我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「樂天」拜登對選情過分樂觀 民主黨人擔憂

佛州帕克蘭高中槍案17死 被告判終身監禁 被害家屬不滿

華埠服務中心診所 接種新冠二價疫苗服務

【洛杉磯訊】

華埠服務中心社區醫療診所，正提供由FDA核准的輝瑞及莫德納「升級版Omicron新冠二價疫苗」接種服務。

新冠病毒肆虐全球且不斷變種，在這場與時間競賽的持久戰之下，眼前最有效的預防方法還是接種疫苗。華埠服務中心轄下的社區醫療中心，提供多個病毒檢測站及疫苗站為大眾服務。

華埠服務中心(CSC)表示，美國食品及藥物管理局(FDA)已正式授權使用輝瑞(Pfizer)及莫德納(Moderna)二價疫苗(Bivalent Booster)，該疫苗可稱作升級版補強針，針對變種病毒株增強抗體，民眾需接種兩劑新冠疫苗後兩個月才可施打。華埠服務中心醫療團隊在第一時間，向政府單位引進該疫苗，減緩社區疫情。

CSC首席醫療長Dr. Felix Aguilar表示，此二價疫苗是針對現階段流行之變種病毒株研發而成，在今年秋冬季提供更好的保護，並降低重症發生。對於部分民眾認為確診過即有足夠免疫力，無須接種補強針。Dr. Aguilar提醒，變種病毒易在人體免疫力低下時入侵，接種補強疫苗仍十分重要，絕不能掉以輕心。CSC營運長Jack Cheng建議，此二價疫苗為升級版補強針，可提升免疫力，並減緩確診者症狀，鼓勵符合條件的民眾可預約接種。

前往接種「升級版Omicron新冠二價疫苗」者需符合以下條件，莫德納二價疫苗需年滿18歲以上，輝瑞二價疫苗需年滿12歲以上，需完成兩劑新冠疫苗接種，未接種過補強針者亦可施打，確診者或剛接種補強針者需間隔至少60日以上等。

前往接種者建議提前電213-808-1792預約，可以為大家節省時間，或到網址www.cscla.org查詢詳情。接種升級版新冠疫苗的地點有華埠診所(華埠服務中心總部) 767 N. Hill St. Suite 200, Los Angeles, CA；華埠疫苗站(無須預約) 711 W. College St., Los Angeles, CA；洛杉磯診所819 W. Cesar Estrada Chavez Ave., Los Angeles, CA；阿罕布拉診所320 S. Garfield Ave., Alhambra, CA；聖蓋博診所 555-559 W. Las Tunas Dr., San Gabriel, CA；蒙特利公園市診所855 S. Atlantic Blvd., Monterey Park, CA等。

疫苗 華埠 變種病毒

上一則

支持Measure PCC提案 使帕薩迪納市學院

下一則

星巴克/達美航空 聯手推動忠誠度計劃

延伸閱讀

高端公布疫苗均價840元 藍疑救陳時中選情

高端公布疫苗均價840元 藍疑救陳時中選情
疫苗陷孔子難題 台灣「受困於陳蔡」

疫苗陷孔子難題 台灣「受困於陳蔡」
繁榮華埠總會宣布「新春文化節」

繁榮華埠總會宣布「新春文化節」
高端疫苗成本百餘元 專家：高於200元都算貴

高端疫苗成本百餘元 專家：高於200元都算貴
洛杉磯市長候選人貝斯訪華埠山景園 聆聽民瘼

洛杉磯市長候選人貝斯訪華埠山景園 聆聽民瘼
《福安康寧》華人社區保健計劃 11/3免費季節性流感疫苗注射

《福安康寧》華人社區保健計劃 11/3免費季節性流感疫苗注射

熱門新聞

台灣遊客陳先生及同伴遭加拿大海關沒收17萬，並拘留4天。（圖：受訪人提供）

台灣遊客17萬現金 加拿大海關沒收

2022-10-28 02:20
洛杉磯最火爆的韓國餐廳「Sun Nong Dan」招牌餐點「燉牛排骨鍋」（記者朱敏梓／攝影）

洛市網紅餐廳近百元一頓太貴 教你在家複製20元就搞定

2022-10-27 17:47
南加蒙特利公園市（Monterey Park）日前有華女當街全裸，高喊「我是中國人」，她還對警員張開大腿，做出不太雅觀的動作。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了

2022-10-25 21:01
世說新聞團隊走訪當地社區，為您揭開馮小剛豪宅的神秘面紗。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱實探馮小剛LA豪宅 超有錢鄰居這麼說

2022-11-01 22:18
馮妻子徐帆的資料仍顯示在人藝官網（圖源北京人藝官網）

網友辯「潤」馮小剛 持綠卡中國賺錢美國生活

2022-10-29 20:12
有地產專家形容，似有看不見的手，正在偷偷佈局海外資產。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／中國人「潤」南加？大批人民幣抄底豪宅

2022-10-28 14:41

超人氣

更多 >
快看世界／心臟科醫生分享：要心臟健康 別吃這5食物

快看世界／心臟科醫生分享：要心臟健康 別吃這5食物
農業部要求：好市多召回14.8萬磅這項雞肉產品

農業部要求：好市多召回14.8萬磅這項雞肉產品
俄勒岡警抓夜間路怒開槍嫌犯 竟抓到市長

俄勒岡警抓夜間路怒開槍嫌犯 竟抓到市長
紐約僑領安全忠 千萬保釋申請被駁回

紐約僑領安全忠 千萬保釋申請被駁回
年底假期搭飛機 專家告訴你何時訂票最便宜

年底假期搭飛機 專家告訴你何時訂票最便宜