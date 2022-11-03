支持Measure PCC提案 使帕薩迪納市學院

更多Measure PCC 信息二維碼。(業者提供)

100年來，帕薩迪納市學院（Pasadena City College）為聖蓋博谷區的所有年齡段的民眾提供了高質量，負擔得起的大學教育 和職業培訓。

隨著四年制大學的成本上升，越來越多的學生求助於社區學院接受高等教育，這是 加州州立大學 (Cal State)，加州大學 （UC）和私立大學的一小部分。

每年，當地的高中畢業生都來到Pasadena City College追求他們的高等教育或職業培訓目標。帕薩迪納市學院為學生打開了大門，尤其是該學院持續在加州所有社區學院的Cal State和UC的第一轉學率。

帕薩迪納市學院董事會成員王耀正（Alton Wang）說：「繼續提供負擔得起的高等教育和職業培訓，需要最新的教室，實驗室和技術，以滿足不斷增長的需求。今年11月，我們可以通過對選票的重要措施來確保我們滿足社區的需求，以支持帕薩迪納市學院，這稱為Measure PCC。」

Measure PCC是一項社區大學設施的改進債券 ，該債券將為帕薩迪納市學院提供本地控制的資金，以升級老化的教室，實驗室和職業培訓設施，以維持當地學生負擔得起的高質量教育。

帕薩迪納城市學院的大部分設施都是在50年前建造的，應進行維修和升級，以滿足校園社區的需求。除了進行基本維修之外，例如修復漏水的屋頂，更換舊的生鏽管道和故障的電氣系統外，還需要升級教室，教學技術和職業培訓設施，以更好地為學生在於科學，醫療保健，護理，工程和技能行業中的工作需求做好準備。

Measure PCC將確保當地學生，包括負擔不起大學學費的中低等收入學生，可以在家附近獲得負擔得起的高等教育和職業培訓。

Measure PCC使帕薩迪納市學院能夠繼續培訓、和教育護士和醫療保健專業人員，以滿足醫療需求，消防員，護理人員，執法人員和保護公共安全的急救人員，以及促進當地經濟的熟練工人。

此外，Measure PCC需要明確的財政問責制度，包括詳細的項目列表，確切地顯示了必須如何使用資金。獨立公民的監督委員會和獨立審計確保按承諾的資金支出。所有支出的公開披露是強制性的。每一分錢都必須在本地花費，以改善當地的社區大學設施。

Measure PCC得到美國國會議員趙美心（Judy Chu）和州議會議員方樹強（Mike Fong），亞凱迪亞市長Pro Tem Paul Cheng，聖瑪利諾市議會議員 Steven Huang，天普市市議會議員Vincent Yu，和許多其他人的支持。

Measure PCC的選票須憑11月8日之前郵戳。有關信息，可訪問www.yesonpcc.org，或掃描二維碼（見圖）。有關投票信息，可至www.lavote.gov查詢。