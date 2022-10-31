我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山知名牙醫徐麗麗身家千萬 男友謀殺她獲百萬壽險

逃離等死封城：鄭州富士康「徒步返鄉潮」的中國封控失靈？

本周六下午2點 2023紅藍卡最新資訊2場連播

洛杉磯訊

每年的10月15日至12月7日，是聯邦醫療保險紅藍卡）的年度開放轉換期。世界日報時刻關懷耆英長者的身心健康，努力擴展更多宣傳平台，並與健保相關業者緊密的合作。

世界日報訂於11月5日（星期六）下午2時至3時，在YouTube平台的「U視頻」頻道，舉辦「2023紅藍卡線上講座」直播，幫助耆英長者獲得更廣泛資訊。錯過「銀髮樂齡展」線下活動的讀者不必擔心，兩場全新講座，由健保行業的專業人士，權威分析2023聯邦醫療保險（紅藍卡）相關資訊及健保計劃福利內容的最新訊息。

當天2:00PM的第一場講座，由【佳信健保】的Albert徐和Toyo程帶來，主題為「2023年紅藍白卡更新改革方案」。2023年紅藍卡和白卡的變化、2023年白卡放寬收入標準的金額、更好及適合方案包含其它補貼服務、轉診程序的改變、增加非處方中草成藥部份、如何將自付金額減至可負擔的金額等。佳信健保服務有十多家健保機構和100多個方案提供選擇，用多種族的相同語言為大家服務，南加州有多個城市的辦事處進行一對一服務，預約電話1-888-338-5132。

當天2:30PM的第二場講座，由【長青保險】的邱文齡女士帶來，主題為「2023耆英健保費用及選擇」。主講人邱文齡（Wenling Antoine）擁有30多年健保及醫療管理經驗，在波士頓取得碩士學位後移居LA，曾任職嘉惠爾醫院、OrNda醫療集團，華人保險公會會長、並擔任泰平醫療網市場推廣部主管20多年。目前她負責的長青保險公司，簽約代理12家優質健保公司。長青保險電話888-801-1829。

世界日報「2023紅藍卡線上講座」突破了地域限制，也沒有場地容量的限制。11月5日（星期六）下午2時起兩場講座，歡迎讀者點擊連結觀看：https://youtu.be/TJs8fqulXYY。

聯邦醫療保險 健保 紅藍卡 白卡 世界日報

上一則

萬聖節中國海外留學生惡搞打扮 用「幽默」挑戰靜默

下一則

世界晚報╱合法 穿著暴露的比基尼咖啡師要回歸了

熱門新聞

南加蒙特利公園市（Monterey Park）日前有華女當街全裸，高喊「我是中國人」，她還對警員張開大腿，做出不太雅觀的動作。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了

2022-10-25 21:01
台灣遊客陳先生及同伴遭加拿大海關沒收17萬，並拘留4天。（圖：受訪人提供）

台灣遊客17萬現金 加拿大海關沒收

2022-10-28 02:20
洛杉磯最火爆的韓國餐廳「Sun Nong Dan」招牌餐點「燉牛排骨鍋」（記者朱敏梓／攝影）

洛市網紅餐廳近百元一頓太貴 教你在家複製20元就搞定

2022-10-27 17:47
馮妻子徐帆的資料仍顯示在人藝官網（圖源北京人藝官網）

網友辯「潤」馮小剛 持綠卡中國賺錢美國生活

2022-10-29 20:12
有地產專家形容，似有看不見的手，正在偷偷佈局海外資產。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／中國人「潤」南加？大批人民幣抄底豪宅

2022-10-28 14:41
相關部門已將攻擊犬全數帶走監管。（abc7截圖）

南加少女慘遭自家養的鬥牛犬攻擊 生命垂危

2022-10-31 15:36

超人氣

更多 >
胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明

胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明
金鐘視后馬之秦病逝 享壽80歲 戲外敢愛敢恨3婚生4子

金鐘視后馬之秦病逝 享壽80歲 戲外敢愛敢恨3婚生4子
情纏王祖賢17年 62歲齊秦洩近況 網：差點認不出

情纏王祖賢17年 62歲齊秦洩近況 網：差點認不出
浴室潮濕 洗完澡後2動作 內行人曝關鍵「有效防霉」

浴室潮濕 洗完澡後2動作 內行人曝關鍵「有效防霉」
NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火

NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火