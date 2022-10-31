本周六下午2點 2023紅藍卡最新資訊2場連播

每年的10月15日至12月7日，是聯邦醫療保險 （紅藍卡 ）的年度開放轉換期。世界日報 時刻關懷耆英長者的身心健康，努力擴展更多宣傳平台，並與健保 相關業者緊密的合作。

世界日報訂於11月5日（星期六）下午2時至3時，在YouTube平台的「U視頻」頻道，舉辦「2023紅藍卡線上講座」直播，幫助耆英長者獲得更廣泛資訊。錯過「銀髮樂齡展」線下活動的讀者不必擔心，兩場全新講座，由健保行業的專業人士，權威分析2023聯邦醫療保險（紅藍卡）相關資訊及健保計劃福利內容的最新訊息。

當天2:00PM的第一場講座，由【佳信健保】的Albert徐和Toyo程帶來，主題為「2023年紅藍白卡 更新改革方案」。2023年紅藍卡和白卡的變化、2023年白卡放寬收入標準的金額、更好及適合方案包含其它補貼服務、轉診程序的改變、增加非處方中草成藥部份、如何將自付金額減至可負擔的金額等。佳信健保服務有十多家健保機構和100多個方案提供選擇，用多種族的相同語言為大家服務，南加州有多個城市的辦事處進行一對一服務，預約電話1-888-338-5132。

當天2:30PM的第二場講座，由【長青保險】的邱文齡女士帶來，主題為「2023耆英健保費用及選擇」。主講人邱文齡（Wenling Antoine）擁有30多年健保及醫療管理經驗，在波士頓取得碩士學位後移居LA，曾任職嘉惠爾醫院、OrNda醫療集團，華人保險公會會長、並擔任泰平醫療網市場推廣部主管20多年。目前她負責的長青保險公司，簽約代理12家優質健保公司。長青保險電話888-801-1829。

世界日報「2023紅藍卡線上講座」突破了地域限制，也沒有場地容量的限制。11月5日（星期六）下午2時起兩場講座，歡迎讀者點擊連結觀看：https://youtu.be/TJs8fqulXYY。