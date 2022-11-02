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洛杉磯三場 拉斯維加斯房市地產說明會

洛杉磯訊

拉斯維加斯地產專家Ramon吳，將於11月5日及6日（周六、周日）在洛杉磯舉辦兩天三場地產說明會，講解拉斯維加斯的房市，及回答諸多熱門問題，包括如何使用AI科技節省數十萬利息支出，提早實現房貸自由。

現場每人都會獲得禮物，一人將獲得免費三天二夜拉斯維加斯遊，座位有限，預約座位電話702-334-7767，或上網www.TV4WU.com，微信ID「vegas1688」。時間是5日下午2時至4時，地址18931 Colima Rd., Rowland Heights（Rowland Plaza / Greenland超市）。6日上午10時至12時，地址10505 Valley Blvd., El Monte（Pacific Plaza）。6日下午2時至4時，地址10504 Lower Azusa Rd. #103, El Monte。

Ramon吳表示，內華達州南部房地產市場放緩是一個熱門話題，在過去的幾個月裡，房價在長期創紀錄的價格和銷售情況下出現下跌，今年夏天的放緩是與 2021年相比的重大轉變，2021年內華達州南部出售的現有房屋數量，是創紀錄的一年。

這種轉變在很大程度上是由最近抵押貸款利率的上升引發的，為了遏制通貨膨脹，美聯儲今年多次加息，使抵押貸款利率高於2008年以來的任何時候。

30年期房貸的平均利率最近超過了6%，是一年前的兩倍多。8 月內華達州南部其出售的現有單戶住宅的中位價為45萬美元，這低於5月份創紀錄的482,000美元，比7月份下降3.2%。然而，與去年同期相比，房價中值仍上漲了 11% 以上。

 Ramon吳表示，由於價格優惠，拉斯維拉斯的房子還是賣得很好，很多客戶從外州直接殺過來，其中加州的客戶最多。歡迎至講座中瞭解更多訊息。

內華達州 利率 貸款

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