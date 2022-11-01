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雙木拍賣行徵集 書畫/藝術品/古董/酒品

洛杉磯訊

雙木拍賣行徵集各種「書畫、藝術品、古董、酒品」等，徵集活動即日起至11月5日截止，有關詳情可電626-457-8818或626-345-8668查詢，或線上鑑定可發圖至[email protected]

洛杉磯雙木拍賣行(Linwoods Auction)表示，這次是為「2022年聖誕新年拍賣會」徵集，項古董外，也包括茅台和洋酒及其它珍稀藏品。而書畫藝術的珍品徵集有歷代名人字畫、篆刻、陶瓷、青花瓷、彩瓷、翡翠玉器、珠寶鑽石、紫砂、金銀器、青銅器、鎏金佛像、各類古董珍藏及各類茅台酒等。並為冬季拍賣會酒品徵集珍稀的洋酒，產自英國、法國、美國、日本的威士忌及白蘭地等。

雙木拍賣行在過去的數十年中，憑藉專業的知識和經驗，管理高品質資產拍賣，樹立了良好的業界口碑，如今已是美國西海岸出色的拍賣行之一，與國內外的買家和賣家都有業務往來。隨著科技進步和線上拍賣的吸引，也開始在自己的平台和聯拍線上及其他平台舉辦線上拍賣會。每年定期在聖蓋博舉辦拍賣會，拍賣約250件至300件左右的拍品，並得到了很多支持，每次拍賣會預展都有上百人參加，更有很多不能親臨現場的客戶，會登錄拍賣會網站參與線上預展，該拍賣行與全球超過500家經銷商和藏家，保持著友好合作，也受到經銷商和藏家們的支持。

雙木拍賣行地址在818 W. Las Tunas Drive, San Gabriel, CA (與Mission Drive交界)，網址www.linwoodsauction.com。

拍賣 聖蓋博 洛杉磯

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