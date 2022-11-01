不再受背脊痛折磨 蔣博文醫生帶來希望

如果厭倦了背痛及脊椎病的折磨，或者長久以來只顧去看病卻從無法真正瞭解病情，現在就打個電話 (657)230-7396預約蔣博文醫生 (見圖)。

蔣博文醫生( Bowen Jiang, MD )目前是 Providence St. Jude醫學 中心神經科學醫學主任( Director, St. Jude Neuroscience Institute)。蔣博文曾就讀史坦福大學醫學院，之後於約翰霍普金斯大學完成神經科實習，並獲 Frank Coulson Jr. 臨床優異獎、以及Walter Dandy神經科優異獎。

蔣醫生擅長微創機器人背部手術 ，助病患恢復得更快、疼痛更少、效果更好。來自世界各地的醫生向他學習這門獨特的外科技術。

蔣博文醫生專精治療脊柱疾病、損傷和各個方面，包括椎間盤退變、突出和不穩定、脫位和脊柱骨折、脊柱手術失敗、平背綜合症、脊柱感染(骨髓炎) 、脊髓病(頸部受壓引起的脊髓問題) 、神經根病 (壓迫神經) 、肌肉 拉傷＋影響脊柱的神經系統疾病、骨關節炎、創傷後綜合症、坐骨神經痛、脊柱畸形 (後突、側彎、脊椎滑脫) 、椎管狹窄、脊柱腫瘤、因運動造成的脊柱損傷。

蔣博文醫生不僅理解病患者的痛苦，也因他會說流利華語，能夠真正傾聽、在乎且付出真心關懷。可搜尋 https://meetdrjiang.com/ 觀看患者的短片故事。