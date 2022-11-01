大莊家 年度讀者評選表現強勁 囊括五大項獎項

大莊家

一年一度的博彩娛樂頒獎季中，由全美讀者投票 選出最喜愛的多個獎項。全美最大規模度假村及賭場之一的「大莊家賭場度假村 Pechanga Resort Casino 」，在各大主流評選中表現強勁，囊括多個獎項。

「大莊家」新近獲三大全國及區域性期刊讀者票選出的最高榮譽，其中包括兩大區域性報紙及網站評選的「南加州 最佳博彩娛樂場」，全國主流讀者網站評出的「加州最佳博彩娛樂場酒店」、及區域性新聞機構選出的「最佳高爾夫球場」、「最佳早午餐」及「最佳早餐」。

橙縣紀事報（Orange County Register）讀者將大莊家評選為「南加 州最佳博彩娛樂場」。在2022年夏季進行的年度「橙縣最佳民意調查」中，共有25間南加州部族賭場角逐該獎項。

與此同時，大莊家亦榮膺新聞企業報（Press-Enterprise）讀者投票成為「南加州最佳博彩娛樂場」。今夏，該期刊的年度民調邀請讀者為內陸帝國地區最受歡迎的商家投票。除了該獎項之外，期刊讀者還將「大莊家Journey高球場」評選為地區最佳高爾夫球場。此外，讀者們更表達了對「Journey's End」餐廳之喜愛，更票選這間位於高爾夫俱樂部內的餐廳，為本地區最受歡迎的早餐及早午餐去處。

「大莊家賭場度假村」在USA TODAY報章旗下網站 10Best.com舉辦的全美讀者評選中，獲票選為「加州最佳博彩娛樂場酒店」，由旅遊及賭場專家手動選出20個優秀競爭者；之後投票活動向公眾開放，並由大眾選出一份10佳獲獎名單。「大莊家」管理層均以追求第一為目標。大莊家發展集團總裁Andrew Masiel, Sr. 表示，讀者所投的每一票將大莊家評為第一的事實，再次充份說明賓客獲得的服務質量及舒適度的真實感受。

「大莊家」的20萬平方呎豪華博彩娛樂大廳，是美國境內最大規模度假村及賭場之一。「大莊家」提供的5,400部熱門的老虎機遊戲及154台賭桌遊戲，以及全部在無煙賭場環境中，確保每位賓客均可不必受到二手煙的影響。賓客們還可預訂擁有1,100間豪華酒店之客房及套房。詳情可登錄官網 pechanga.com。