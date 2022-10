南加州亞美公義促進中心支持生殖權利

南加州 亞美公義促進中心發起 2022 年選舉活動,提倡亞裔 選民支持加州提案1

南加州亞美公義促進中心 (AJSOCAL) 宣佈參與 2022 年中期選舉,以支持加利福尼亞州提案1。爲了保護生殖自由,AJSOCAL 將通過鼓勵橙縣的亞裔美國人選民(包括英語水平較低的羣體)參與,引領這一項投票 倡議。

“生殖自由是嚴重影響亞裔美國人社區的問題。疫情的餘波未平,隨之而來的是我們生殖權利被剝奪。支持提案 1 至關重要,因此 AJSOCAL 將用英語和四種亞洲語言與橙縣亞裔美國選民對話。”AJSOCAL 首席執行官 Connie Chung Joe 說。

由於投票地點的語言服務有限、缺乏翻譯材料,以及選票措施的教育宣傳不夠,加州有過剝奪英語能力有限的亞裔美國選民權利的歷史。

亞裔美國人是加州增長最快的投票羣和全國普遍的種族羣體。因此,用多樣化的政治活動向社區提倡,並給社區機會參與重要的決策至關重要。

加州提案 1

提案 1 對支持生殖自由至關重要,包括但不限於墮胎。限制這些生殖自由的後果可能會加劇現有的醫療保健障礙,包括語言服務,並給亞裔美國移民社區增加風險。由於只有53% 的亞裔女性可以享受無薪親子假,並生活在“托兒沙漠”區,一線和服務行業的亞裔女性將受到不成比例的影響。有限的生殖權將通過剝奪女性生育的選擇而成倍增加她們的精神和經濟壓力。此外,美國有對包括亞裔美國女性在內的有色人種社區進行強制絕育的歷史。就在 2020 年,美國海關和移民執法局 (ICE) 被指控對移民婦女進行強制子宮切除術。 加州提案 1 可以給身體自主權確保更高標準的保護,併爲問責制樹立榜樣。

“這不僅僅是關於墮胎,而是關於生殖自由——確保避孕、疾病預防等方面的可用性。在Roe案件後,我們必須保護那些受醫療保健障礙影響最嚴重的人,其中包括亞裔美國人社區。我們有責任加強加州的生殖權利,併成爲全國其它地區的希望燈塔”Connie Chung Joe 繼續說道。

來自社區的支持

提案 1得到了遍佈加州的聯盟組織的支持。提案 1 得到了Khmer Girls in Action, Center for Asian Americans in Action, AAPI Equity Alliance, Orange County Asian Pacific Islander Community Alliance等機構的支持。