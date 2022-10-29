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想買房 但利息太高 Michelle蘇提供建議

洛杉磯訊

房貸利息太高？房貸專家Michelle 蘇表示，2022年隨著聯儲會不斷加息，房貸利息也隨之水漲船高，目前自住屋30年小額貸款利率已超過7%，投資屋也已接近8%。在這麼高的利息下，房屋市場也逐漸降溫，很多潛在賣主都在持幣觀望。

那麼正在進場或準備進場的客人，還有機會拿到相對低一點的利息嗎？有著二十餘年貸款經驗的Michelle 蘇給出幾點建議：

（1）短期利率會相對低一點，以7/1 ARM 為例，可以比30年固定利息低1.5%左右，利息還是30年分攤，前面7年固定，前面7年會省下不少利息，而且半年以後一旦利息降了，就可以做重新貸款了。

（2） 2-1 Buy down。利息還是30 年固定，但第一年比正常利息低2%， 第二年比正常利息低1%，第三年利息恢復正常。利息差額可由賣主，房地產經紀，和銀行一方負擔或共同負擔。這樣一來前兩年可以為買主省下不少利息錢，半年以後一旦利息降了，就可以做重新貸款了。

3） 想進場投資的屋主也可以考慮這種短期利率：目前5/1 ARM 投資屋的利息，也同樣可以拿到比正常30固定利息低1.5% 左右，利息還是30年分攤，前面5年固定，前面5年會省下不少利息，而且半年以後一旦利息降了，就可以做重新貸款了。

總之，在目前高利息時代，Michelle 蘇說，只要找到有經驗的貸款經紀，還是有機會拿到低於市場利率的利息。她能為你量身製定最適合的貸款方案，細心為你分析收入，合理提前規劃，直到你買到房子拿到稱心如意的貸款。

如有需要可電626-277-6010洽Michelle 蘇。

貸款 利率 投資

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