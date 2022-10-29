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保心安藥油緩解疼痛 是家中常備藥品

洛杉磯訊

近二十年來，美國蘇氏藥業提供客戶優質的東西方藥物。蘇氏藥業表示，工作玩耍和年齡的增長對身體有很大的影響，時不時感到酸痛是很自然的，因此僅限外用的保心安藥油，即成為家中的常備藥品。

該藥業表示，保心安藥油可以治療輕微的疼痛，暫時緩解與簡單背痛、關節炎、扭傷、拉傷和瘀傷相關的肌肉和關節的疼痛；暈車引起的輕度頭痛和頭暈；與支氣管咳嗽相關的胸部不適，輕度腹痛和寒冷引起的不適；及昆蟲叮咬有關的瘙癢。

保心安藥油是偶爾會出現輕微疼痛和肌肉疼痛、運動愛好者的盟友，如果在訓練或鍛煉後使用，它是很好的選擇。與常規藥丸或處方藥不同，保心安藥油可直接緩解身體受影響的部位，而不必擔心常規藥物可能對消化系統和胃產生的影響。保心安油集十多種中藥材和薄荷油、肉桂油、血竭、甘草及黃芩等多種中藥甑煉36小時而成，選料嚴謹，成分天然；並以特創甑製方法，將多種中藥放在油內甑煉，務使藥材精華徹底溶滲於油。循此法所製之保心安油及膏，對風寒肚痛，咳嗽引致之胸部不舒，特別有效。保心安膏之成分與保心安油大致相同，只是加入了輔劑如蜂蠟及凡士林，以助凝固。

保心安藥油的特點︰ 有助於緩解肌肉酸痛 ；有助於緩解背痛、關節炎、扭傷、勞損瘀傷 ；有助於緩解頸部肩部疼痛 ；有助於緩解腫脹、發熱和發炎的肌肉撕裂或拉傷的疼痛 ；非常有效地緩解疼痛因熱而加劇的慢性肌腱炎。

使用時， 成人和 2 歲及以上的兒童，每天塗抹在患處不超過 3 至 4 次。2 歲以下兒童請勿使用，並諮詢醫生。

保心安藥油在全美各大超市、中西藥房、蔘茸行及禮品店均有代售。查詢可電美國蘇氏藥業免費專線1-888-221-3496，或上網 www.solsticemed.com。

肌肉 關節 常備藥

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