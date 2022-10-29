雄獅旅遊 觀賞極光全包式行程 4日遊$758

極光奇景

對遊客來講有一項好訊息：太陽11年的活動週期剛開始，當太陽向地球的方向射出這些等離子間歇泉時，可以預想到壯麗的極光景象。今年加拿大 黃刀鎮Yellowknife是在Covid-19疫情後，首次於冬季再次開放全球遊客自由進入觀賞極光。

因此，雄獅旅遊特別推出Yellowknife黃刀鎮超值「全包式行程」，旅客將體驗三種不同方式觀賞極光，包含搭乘狗拉雪橇、營地極光觀賞（贈送小木屋熱飲，零食供應）、驅車追光。並贈送體驗冰上捕魚、市區觀光 和禦寒衣物租賃。4日遊每人758美元（不含機票）。

另外也有3至5日的酒店加營地極光觀賞的套裝行程。導遊會根據天氣情況安排客人到各地追光、或者到野外營地守候極光，其間可於營地木屋裡取暖，更可免費享用熱飲及小食，一同靜待神秘綺麗的北極光來臨。

黃刀鎮座落於加拿大第二大湖 - 大奴湖的湖畔，是西北地方的首府；其名字由來是因當地富藏金礦、銅礦，昔日土著經常佩戴黃銅刀，故稱黃刀鎮。位處北緯 62.5 度的黃刀鎮，位於北極光橢圓環帶區（Aurora Oval）內，也位於極地沙漠地帶，四季天氣乾燥，聚雲機會低，每年可觀看到極光的機率極高，再加上冬季晝短夜長光害少，提供了非常好的欣賞極光條件，比其它極北地區擁有更多晴朗的夜空，每年有超過 240 個夜晚能看到攝人心魄的極光，住宿 3 天觀賞北極光機會高達 98%，是觀看地球上美麗的極光奇景之一的極光最佳地方。這就是為什麼每年有成千上萬的客人，專程來到黃刀鎮觀看極光。

另外雄獅旅遊在今年冬天在全北美共推出5個團的出境行程，每月保證出團：

（1）冬遊洛磯山脈５日，928元起（班夫-露易絲湖城堡酒店、酒莊品酒、白角山滑雪遊樂區、冰河國家公園）。（2）英國 7日，1759元起（大英博物館、白金漢宮、大笨鐘、西敏寺、國會大廈、倫敦塔、牛津街、巨石陣）。（3）法國 8日，1719 元起（巴黎羅浮宮、凡爾賽宮、聖母院、住城堡飯店、老佛爺購物百貨）。（4）土耳其 10日，999元起（伊斯坦堡、安卡拉、卡帕多其亞、棉堡、以弗所）。（5）泰國 10日，3499元起（精彩曼谷、古典大城、療愈華欣、神秘泰北金三角）。

更多詳情可參見雄獅旅遊美國官方網站 www.liontravel.us官網介紹，或去電626-569-9238洽詢，地址 1 W Century Dr, Ste 32D, L A, CA。

雄獅旅遊創立於1985年，是台灣最大的旅行社之一，台灣營業據點共21間、海外據點共10間，包括兩岸三地、亞洲、美洲、歐洲、與澳洲 。