KIA AMERICA宣布2023 NIRO EV及PHEV插電式混合動力車定價

Kia宣布全新2023 Niro EV的定價，作為從新設計的第二代跨界車，其旨在滿足並超越電動汽車 消費者的期望。2023 Niro EV提供Niro EV Wind建議零售價為39,450美元和Niro EV Wave建議零售價為39,450美元兩種裝飾級別，建議零售價為44,450美元。（不包括 1,295 美元的目的地運輸費）

從內到外，Niro EV都呈現出大膽的設計，靈感來自Kia的「Opposites United」理念，將大自然的靈感與空氣動力學的精緻融合在一起。第二代車型保留了緊湊的佔地面積，但比上一代車型大一些。Niro EV內部的高檔材料包括由高品質生物聚氨酯覆蓋的座椅和由桉樹葉製成的Tencel™，以及由翻新壁紙製成的車頂內襯。包括儀錶盤和信息娛樂系統的全景雙10.25英寸屏幕以及可選的八揚聲器harman/kardon®音響系統為內飾增添了高級感。

Niro EV由64.8 kWh電池和150kW（201-hp）電機提供動能，標配直流快速充電功能，其額定續航里程為EPA估計的253英里。當連接到3級快速充電器時，Niro EV可以在45分鐘內從10%充電到80%，最大充電能力為85 kW。適用於 所有Niro EV內飾級別的Preserve套件，包括了後排加熱座椅和熱泵，抵禦寒冷天氣。

所有Niro EV車型的配備了標准駕駛員輔助功能包括帶後方交叉避撞的盲點防撞功能，帶有行人檢測 和路口轉彎的前向避撞輔助以及車道跟踪輔助。2023 Niro EV將於本月在美國50個州上市。

2023 Niro插電式混合動力車的定價，不包括1,295元運費，Niro Plug-in Hybrid EX起價為33,740元，Niro Plug-in Hybrid sX起價為39,490。

隨著車身各個尺寸的增加，2023 Niro插電式混合動力車通過更寬敞的座艙來提供更多的舒適性。雖然體型更大，但PHEV的全電動續航里程比前一代高出25%，達到33英里，並且油耗達到了108 MPGe。

Kia的一些最新便利技術功能包括可用的雙全景顯示器和可轉移的數字鑰匙，增加Niro PHEV的吸引力，其大膽的設計則來自於「Opposites United」理念。消費者還可以在SX Touring等級上選擇18英寸車輪和雙色Aero C柱彩色面板選項，而EX飾件則配備了應對寒冷天氣套件，增加了附加的座艙加熱器，可更快地預熱，加熱後排座椅和加熱方向盤。

Niro插電式混合動力車標配16種高級駕駛輔助功能，包括前向碰撞避免輔助、盲點碰撞警告、後方交叉碰撞避免輔助、帶行人檢測和路口轉彎的自動緊急制動以及車道跟隨輔助。

Niro插電式混合動力車由1.6升四缸發動機和強大的62 kW電動機提供動力，可輸出180馬力和195磅尺扭矩。動力通過六速雙離合變速器傳送到前輪。當連接到2級充電器時，Niro PHEV可以在三個小時內完成為其11.1千瓦時的鋰離子聚合物電池的充電。

2023 Niro插電式混合動力車現已抵達經銷商處，並將在所有50個州上市。

Kia America – 關於我們

總部位於加州爾灣 市的Kia汽車美國公司，在質量調查中連續名列前茅，被評為全球100強品牌之一。此外，Kia美國汽車繼續擔任NBA的「官方汽車合作夥伴」，提供一系列汽油、混合動力、插電式混合動力和電動汽車，其生產的各種車型在近750家美國經銷商處銷售，包括了在美國本土組裝的汽車和SUV 。