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11/6太陽盛德講座 人生不該僅有如此

洛杉磯訊

21世紀的今天，和過去簡單純樸的步調很不一樣。現代人需要更大的本事才能得到生活的平衡。是否覺得每天勞碌，為了生活浮浮沈沈而精疲力盡？是否人生中有無數的夢想，但是到頭來卻是一塲空？

11月6日周日下午2時至4時，在聖蓋博喜來登酒店，由太陽盛德主講-翻轉人生的講座「人生不該僅有如此」，可以得到人生的解套密碼。

人生為什麼有那麼多的無奈和事與願違？ 你是否想要搭上喜樂富足人生的特快車？太陽盛德是一位著名講師、心理成長導師、暢銷書作者，並且獲得2021年、2022年諾貝爾和平獎提名。太陽盛德的第一本著作「超級生命密碼」中英文版，眾多讀者因為學習了書中的方法，而改變了生命地圖。10年來他受邀到世界各地做巡迴演講，他的著作「向憂鬱説No」中英文版，更是幫助許多無解的憂鬱症患者重得健康。不少西醫及中醫師推薦太陽盛德的著作給他們的病人。因為有了心理的健康，才能防堵身體的疾病。健康有了，才能享受財富，擁抱快樂人生。

講座相關資訊及報名方式，可洽美國天圓文化714-800-9018，或上網至 www.richestlife-USA.com了解更多訊息。聖蓋博喜來登酒店地址在 303 E Valley Blvd, San Gabriel, CA 。

聖蓋博 諾貝爾 提名

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