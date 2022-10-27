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Uniti Global保險舉辦 紅藍卡健保福利免費講座

橙縣訊

Uniti Global Insurance Services保險公司提醒，2023年度聯邦醫療保險轉換期巳從10月15日開始，你是否最大限度地使用了你的紅藍卡福利？持卡人勿錯過年度可以選擇或轉換新的聯邦醫療保險計劃的期限。

保險專員 Grace Wei表示，該公司在10月和11月有多埸2023年紅藍卡健保福利的免費講座。提供健保各項有關資訊。公司耐心的講解、細心的服務、多年豐富經驗，提供全方位完備的服務，給予專業指引而協助。例如明年你的處方藥自付額是否會增加？HMO 和 Supplement plan有何區別? 加入 HMO後可以更換醫生或指定醫院嗎？

講座時間即日起在星期二、三、四 和五舉行：（1）星期的11月1日，8日，15日上午9 時，在天普市McDonald's麥當勞舉行，地址9831 Las Tunas, Temple City。（2）星期三11月2日，9日，16日亞凱迪亞有兩場上午 9時和9時30分在嘉頓港式西餐 Garden Cafe舉行， 地址 850 S. BaldwinAve., Arcadia。（3）星期四的10月27日，11月3日，10日，17日在天普市有兩場，下午2時和3時在加州茶棧 Tea Station舉行，地址 9578 E. Las Tunas Dr. Temple City。（4）星期五的10月28日，11月4日，11日，18 日有一埸，上午 10時在 托侖斯的 Caffe Bene 舉行，地址1555 Sepulveda Blvd., # A-C, Torrance。

歡迎踴躍參加和諮詢有關最新紅藍卡更改消息。現場有保險專員提供申請表及相關資訊。可去電預留座位 626-829-2360。

聯邦醫療保險 紅藍卡 天普

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