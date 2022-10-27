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台灣食品全球GO - 悅氏礦泉茶品巡迴專場起跑

洛杉磯訊
「台灣食品全球GO」-悅氏礦泉茶品美國巡迴專場開始的現場。(業者提供)
「台灣食品全球GO」-悅氏礦泉茶品美國巡迴專場開始的現場。(業者提供)

「台灣食品全球GO 」 悅氏礦泉茶品美國巡迴專場正式開始，已分別先在南加州的順發超市（SF Supermarket），北加州的永和超市（Marina Food）， 和紐約的新世界超市（J mart）順利開展，受到消費者歡迎。

在起跑展中，參與者可品嘗到來自台灣雪山山脈沖泡的系列茶飲，另外還有各式創意的悅氏特調茶飲供顧客試飲，體驗來自台灣茶飲文化的獨特魅力。

「台灣食品全球GO計畫Taiwan Global Food Initiative」由台灣經濟部攜手外貿協會啟動，旨在世界各國推出推出一系列行銷活動，協助台灣食品業者衝刺海外市場，將台灣美食推廣到各族消費者中。

和樂公司（Well Luck Co）作為多個知名台灣美食品牌代理商，承辦美國場活動，攜手各大亞洲超市進行台灣美食的展示和推介。

悅氏礦泉茶品、採用來自台灣雪山山脈自然湧泉礦泉水，所沖泡出的茶飲口感更加清冽甘甜。 輕焙型的悅氏四季春烏龍茶、與重焙型的黃金烏龍茶，分別展現出不同的茶香回甘韻味，帶給消費者與眾不同的品茶樂趣。悅氏酸梅湯、青草茶與麥仔茶，刋是搭配火鍋、燒烤的組合，也是這次巡迴展銷期間受歡迎的人氣產品。悅氏檸檬紅茶與梅子綠茶，更是受到年輕消費族群的歡迎。

火鍋圍爐好相聚，悅氏茶品可解膩。為配合「台灣食品全球GO」的悅氏會展和火鍋季的開始，部分亞洲超市正在進行特惠促銷。紐約新龍興超市和亞特蘭大大中華超市，也將繼續進行悅氏礦泉茶品的巡迴專場展出。

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