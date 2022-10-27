我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

銀行「吃定」小客戶 拜登開選舉支票：打擊不合理收費

中共20大嚇跑投資人 海外上市中企損失700億

速勝貸款提供 快速資金周轉

洛杉磯訊

速勝貸款（IBIS Financial Corporation）表示，可幫助民眾快速資金周轉，可五天內放款，可抵押物業包括：住宅、商業地產、土地，不分地域，全美都可做。如果已經有貸款，可做第二、第三順位貸款，不查信用，不做估價，借貸形式可以是美金或者人民幣。

同時歡迎有閒錢多餘資金，想賺取穩定利息者也可以做速勝貸款的Lender。人民幣、美金均可，用房契（deed of trust），產權保險 （title insurance），Escrow 公司，正規貸款文件，免費每月service寄賬單。

速勝貸款同時做查收入、不查收入、外國人貸款、淨值貸款（查收入、不查收入）、企業信用額度貸款、建築貸款、商業貸款（公寓、土地、倉庫、辦公樓）、老年人反向貸款（reverse mortgage）、人民幣貸款。

有需要的商家可聯繫 速勝貸款Jennifer，手機 626-620-3818，辦公室 626-254-7636，地址77 Las Tunas Dr.,Suite 204, Arcadia CA 。

貸款 保險 手機

上一則

好康報您知／心安超市（Zion Market）

下一則

台灣食品全球GO - 悅氏礦泉茶品巡迴專場起跑

延伸閱讀

南加華人投資法拍屋 兩個月不到淨賺40萬

南加華人投資法拍屋 兩個月不到淨賺40萬
加州勞工官司多 雇主常敗訴

加州勞工官司多 雇主常敗訴
亞市惡鄰每晚丟狗大便 屋主痛批

亞市惡鄰每晚丟狗大便 屋主痛批
剪集6枚印花 送中國信託銀行精美桌曆

剪集6枚印花 送中國信託銀行精美桌曆
退伍軍人也是醫生 亞市第五區候選人高卿 訪市民聽民意

退伍軍人也是醫生 亞市第五區候選人高卿 訪市民聽民意
家庭電影獎好萊塢成功開機 華人打造促文化交流

家庭電影獎好萊塢成功開機 華人打造促文化交流

熱門新聞

南加蒙特利公園市（Monterey Park）日前有華女當街全裸，高喊「我是中國人」，她還對警員張開大腿，做出不太雅觀的動作。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了

2022-10-25 21:01
大閘蟹團購取貨點的華人肉鋪老闆還被戴上手銬、並沒收萬元現金。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱老闆被銬 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅

2022-10-19 18:58
各式美食自助餐。（王女士提供）

遊輪之旅超划算 乘客分享省錢術 花費幾與20年前相同

2022-10-20 15:57
美國第二大城市洛杉磯是最昂貴的城市之一，生活成本極高。(取材自Unsplash.com)

南加昂貴退休城市有替代地 選這4城市 住房省更多

2022-10-21 02:15
金馬獎最佳男主角「影壇長青樹」楊群病逝， 享壽88歲。（倪北嘉提供）

金馬獎最佳男主角「影壇長青樹」楊群病逝 享壽88歲

2022-10-24 18:15
南加州多家好市多（Costco），日前開始限購雞蛋，引發民眾對雞蛋短缺的恐慌。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱好市多限購+漲價 蛋蛋危機來了？

2022-10-21 15:29

超人氣

更多 >
媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席

媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席
35歲華女 紐約法拉盛跳樓身亡 疑有抑鬱症

35歲華女 紐約法拉盛跳樓身亡 疑有抑鬱症
壓不住通膨還賠了幾百億美元 聯準會可能被痛罵？

壓不住通膨還賠了幾百億美元 聯準會可能被痛罵？
台51歲女主播不敵病魔癌逝「我沒逃 是醫生要我放棄的」

台51歲女主播不敵病魔癌逝「我沒逃 是醫生要我放棄的」
報稅時可以節稅 未來還能省錢的7種方法

報稅時可以節稅 未來還能省錢的7種方法