Craig Tomiyoshi任Covered California對外事務副總監

Covered California執行總監Jessica Altman宣佈，任命Craig Tomiyoshi出任對外聯絡及對外事務處副總監。(圖片:業者提供)

Covered California執行總監Jessica Altman宣佈，任命Craig Tomiyoshi （見圖）出任對外聯絡及對外事務處副總監。在公共關係和市場營銷界有超過20年資歷的Tomiyoshi，將協助該處總監Kelly Green督導對外聯絡工作，同時支援Covered California聯繫全加州 每一位無保險 民衆的使命。

Altman表示，Craig 有整合公共關係、廣告宣傳、市場營銷、及對外聯絡方面的豐富經驗，尤其在從11月1日開始的第十次公開登記投保全力做好準備之際。

Tomiyoshi是南加州本地人，畢業於聖地牙哥大學。之後任職於廣告業界頗富聲名的的亞太裔廣告公關公司IW Group。在擔任該公司的消費者聯絡副總裁，代理的客戶包括Lexus、麥當勞、富國銀行、The California Wellness 基金會、加州公共衛生部及Covered California。

Tomiyoshi表示，Covered California過去10年來的傲人成就，及其在改善數百萬加州民眾健康上發揮的影響力，撼動人心。他企盼運用他工作所累積的經驗，以Covered California過去10年的成功爲基礎，幫助創造下一個成功的10年，和更璀璨的未來。

Covered California是加州的健康保險市場，加州民眾可在此找到由知名品牌提供，容易負擔的健康保險保單；也是符合條件的個人依照收入比例、領取財務補助以減輕保費 負擔的唯一地點。消費者可比較各種健康保險保單，選擇最符合自己健康需求和預算的保單。Covered California是加州州政府中獨立的一部分，令健康保險市場符合加州消費者的需要；由加州州長和州議會指派的五人理事會負責監督。有關進一步詳情，可登入www.CoveredCA.com。