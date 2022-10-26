我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

翻文件起爭執？胡錦濤20大提早離場「較早畫面」曝

俄「髒彈指控」：將烏拖入核戰的升級藉口？

Craig Tomiyoshi任Covered California對外事務副總監

洛杉磯訊
Covered California執行總監Jessica Altman宣佈，任命Craig Tomiyoshi出任對外聯絡及對外事務處副總監。(圖片:業者提供)
Covered California執行總監Jessica Altman宣佈，任命Craig Tomiyoshi出任對外聯絡及對外事務處副總監。(圖片:業者提供)

Covered California執行總監Jessica Altman宣佈，任命Craig Tomiyoshi （見圖）出任對外聯絡及對外事務處副總監。在公共關係和市場營銷界有超過20年資歷的Tomiyoshi，將協助該處總監Kelly Green督導對外聯絡工作，同時支援Covered California聯繫全加州每一位無保險民衆的使命。

Altman表示，Craig 有整合公共關係、廣告宣傳、市場營銷、及對外聯絡方面的豐富經驗，尤其在從11月1日開始的第十次公開登記投保全力做好準備之際。

Tomiyoshi是南加州本地人，畢業於聖地牙哥大學。之後任職於廣告業界頗富聲名的的亞太裔廣告公關公司IW Group。在擔任該公司的消費者聯絡副總裁，代理的客戶包括Lexus、麥當勞、富國銀行、The California Wellness 基金會、加州公共衛生部及Covered California。

Tomiyoshi表示，Covered California過去10年來的傲人成就，及其在改善數百萬加州民眾健康上發揮的影響力，撼動人心。他企盼運用他工作所累積的經驗，以Covered California過去10年的成功爲基礎，幫助創造下一個成功的10年，和更璀璨的未來。

Covered California是加州的健康保險市場，加州民眾可在此找到由知名品牌提供，容易負擔的健康保險保單；也是符合條件的個人依照收入比例、領取財務補助以減輕保費負擔的唯一地點。消費者可比較各種健康保險保單，選擇最符合自己健康需求和預算的保單。Covered California是加州州政府中獨立的一部分，令健康保險市場符合加州消費者的需要；由加州州長和州議會指派的五人理事會負責監督。有關進一步詳情，可登入www.CoveredCA.com。

加州 保險 保費

上一則

世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了

下一則

鬼屋、夜遊、電影…南加萬聖節活動大盤點

延伸閱讀

矽谷首次發現兩隻埃及斑蚊 呼籲民眾勤打掃居家環境

矽谷首次發現兩隻埃及斑蚊 呼籲民眾勤打掃居家環境
英相蘇納克夫人是印度「蓋茲」之女 在加州上過大學

英相蘇納克夫人是印度「蓋茲」之女 在加州上過大學
洛市議員涉種族歧視拒下台 加州州長對是否該辭終表態

洛市議員涉種族歧視拒下台 加州州長對是否該辭終表態
民調接近…加州30號提案爭議大 紐森持反對票

民調接近…加州30號提案爭議大 紐森持反對票
加州體育博彩合法化 26號、27號提案將公投

加州體育博彩合法化 26號、27號提案將公投
遇家暴先向警方求助 必要時會收到緊急保護令

遇家暴先向警方求助 必要時會收到緊急保護令

熱門新聞

大閘蟹團購取貨點的華人肉鋪老闆還被戴上手銬、並沒收萬元現金。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱老闆被銬 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅

2022-10-19 18:58
各式美食自助餐。（王女士提供）

遊輪之旅超划算 乘客分享省錢術 花費幾與20年前相同

2022-10-20 15:57
美國第二大城市洛杉磯是最昂貴的城市之一，生活成本極高。(取材自Unsplash.com)

南加昂貴退休城市有替代地 選這4城市 住房省更多

2022-10-21 02:15
金馬獎最佳男主角「影壇長青樹」楊群病逝， 享壽88歲。（倪北嘉提供）

金馬獎最佳男主角「影壇長青樹」楊群病逝 享壽88歲

2022-10-24 18:15
南加州多家好市多（Costco），日前開始限購雞蛋，引發民眾對雞蛋短缺的恐慌。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱好市多限購+漲價 蛋蛋危機來了？

2022-10-21 15:29
南加蒙特利公園市（Monterey Park）日前有華女當街全裸，高喊「我是中國人」，她還對警員張開大腿，做出不太雅觀的動作。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了

2022-10-25 21:01

超人氣

更多 >
這7種食物 大廚都說別買冷凍過的

這7種食物 大廚都說別買冷凍過的
路透：曾在中國工作 美軍前飛官在澳洲被捕、面臨引渡

路透：曾在中國工作 美軍前飛官在澳洲被捕、面臨引渡
世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了

世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了
鍾鎮濤27歲愛女在英國慘遭詐騙 竟嚇哭全給個資

鍾鎮濤27歲愛女在英國慘遭詐騙 竟嚇哭全給個資
翻文件起爭執？胡錦濤20大提早離場「較早畫面」曝

翻文件起爭執？胡錦濤20大提早離場「較早畫面」曝