九位腫瘤學家加入 Cedars-Sinai附屬亨廷頓癌症中心

Cedars-Sinai癌症中心附屬的「亨廷頓癌症中心」，正歡迎九位腫瘤學專家加入。(圖片:業者提供)

Cedars-Sinai癌症 中心附屬的「亨廷頓癌症中心」，正歡迎九位腫瘤 學專家加入。這些腫瘤外科醫生和腫瘤學家，將在亨廷頓癌症中心為聖蓋博谷的居民，提供Cedars-Sinai癌症臨床試驗和創新治療的選擇。

亨廷頓健康公司總裁兼首席執行官、醫學 博士Lori J. Morgan表示：「歡迎這九位腫瘤學家來到我們的中心，這些世界級的醫生將提供最新的研究驅動治療，和Cedar-Sinai臨床試驗。」

Dan Theodorescu, MD, PhD，Cedars-Sinai癌症中心主任說：「我們與亨廷頓癌症中心合作，不僅擴大了社區優質的癌症診斷和治療機會，並且還計劃為在聖蓋博谷尋求創新的臨床試驗，和其他研究機會。」

亨廷頓癌症中心將由Howard Kaufman, MD領導，一位在亨廷頓康健中心工作了17年的癌症專家，也是結直腸外科領域的領導者，是西海岸第一位進行單孔腹腔鏡結腸切除術的外科醫生，約翰霍普金斯大學醫學院醫學博士。

以下是九位腫瘤學家：

‧James Andersen, MD（後排左二），整形外科醫生，專為癌症患者進行顯微重建手術。他曾在希望之城國家醫療中心擔任整形和重建外科主任，並在那裡執業近30年。

‧Ramona Kyaw, MD（圖左四），放射腫瘤科醫生，專門治療婦科癌症。自1997年以來，他一直在亨廷頓癌症中心工作。

‧Amy Polverini, MD（後排左三），亨廷頓癌症中心乳腺外科醫學主任。在南加大凱克醫學院攻讀醫學學位，接受過傷口護理醫師顧問額外培訓，並極參與乳腺癌臨床研究。

‧Tiffany Shaw, MD（圖左三），支持性護理醫學的區域醫療主任，專攻腫瘤學、血液學、臨終關懷和姑息治療、及內科。他曾在加州聖馬特奧的Sutter Health從事血液學和腫瘤學工作。

‧Jeannie Shen, MD（後排左一），她擔任亨廷頓癌症中心乳腺項目的醫學主任和亨廷頓醫院國際健康中心醫學主任。曾任亨廷頓醫院乳腺外科主任和加州大學洛杉磯分校健康副臨床教授。

‧Alicia Terando, MD（後排左四）亨廷頓癌症中心的外科腫瘤學區域醫學主任，專攻乳腺癌和黑色素瘤。之前是南加州大學凱克醫學院綜合乳房項目的外科主任。

‧Tina Wang, MD（圖左二）擅長主料乳腺癌、肝癌和肺癌，專注於免疫治療。她的重點是血液學、腫瘤學和內科。

‧Ruth Williamson, MD，現為放射腫瘤學臨床主任，自1998年起擔任亨廷頓癌症中心放射科腫瘤學醫學主任，1996年起擔任乳腺癌服務醫學主任。她擅長治療乳腺癌。

‧Yuan Yuan, MD, PhD（圖左一）乳腺腫瘤科主任，擅長腫瘤科、血液科和內科，擅長乳腺腫瘤內科相關研究。曾任希望之城乳腺癌免疫治療醫學主任。

亨廷頓癌症中心也正在擴建器設施，新的輸液中心現已開放。更多信息訪問 www.huntingtonhealth.org/cancer。亨廷頓醫院是聖蓋博谷最大的急診科、和唯一的二級創傷中心所在地；家庭分娩中心和三級新生兒重症監護室(NICU)，為嬰兒提供安全的生命起始。