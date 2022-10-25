歐之旅推介歐洲夢幻景點 2023行程享折扣

專精歐遊的「歐之旅」推介布達佩斯、克羅埃西亞、斯洛凡尼亞14天 ，帶遊客走訪些原本感到陌生的國度，但卻在這幾年成了熱門旅遊去處。

匈牙利首都布達佩斯是由兩座城市組成：西面較古老的布達 (Buda) 和東面的佩斯(Pest) ，是許多旅人認為歐洲最美的城市；布達佩斯位於中歐，除了和許多歐洲城市一樣有教堂、博物館 之外，最特別的是擁有溫泉，多瑙河畔更令人流連忘返，左岸遍佈布達城堡、馬加什教堂、漁人堡；右岸是匈牙利國會大廈、塞切尼鏈橋等地標，走到哪都是美景，入夜後又變身黃金之城，這也使得布達佩斯擁有中歐小巴黎、多瑙河明珠等許多讚譽。

此團重點遊在三大國家公園：(一) 特里格拉夫國家公園。 位於斯洛凡尼亞與義大利 、奧地利交界， 原意「三頭山」是阿爾卑斯山脈東南部的延伸。(二)普萊維斯國家公園 。位克羅埃西亞中部的喀斯特山區， 1979年被列入世界自然遺產，是東南歐歷史最悠久的國家公園。獨特的喀斯特地形形成無數的石灰岩台階，園內有16座大小湖泊，即知名的「十六湖國家公園」。(三)科卡國家公園。 地貌成因皆是石灰岩沉積與普萊維斯相同，其短短400公尺長的河道上，形成了如同土耳其棉堡的17層階梯瀑布。

此外，還安排搭乘三大纜車，乘盧比安娜城堡纜車登上有八百年歷史的盧比安娜城堡，在觀景台上一覽新舊城區交織的日常景致。登上弗格山纜車俯瞰群山環抱湖區。在杜布羅尼克纜車上可俯觀紅屋頂的杜布羅尼克老城超美夕陽，在雅德里亞海的陪襯下構成一幅美麗畫面。

2023歐洲精品河輪部份，「歐之旅」推介奢華休旅 級的寰宇河輪 (Uniworld) ；「歐之旅」指出，寰宇河輪為全球頂級河輪品牌之一，船隻就像是一間間高雅豐富的精品飯店，提供旅客高級舒適的享受，船隊的工作人員和乘客的比例為1：3，管家接受的訓練和白金漢宮的標準同樣嚴格。船艙內巴洛克式的華麗裝潢，近十種不同風格，繽紛花紋的寢具、地毯、牆上畫作(見圖)，充滿蒐集樂趣。

河輪上提供最新鮮及地道材料烹調一流美食，更汲取各國傳統的美味烹調理念，將美饌提昇至世界級的饕客標準。

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