全新HSW草本飲品系列 天然產品博覽會上推出

HSW全新草本飲品系列

第一高麗紅蔘品牌韓國人蔘公社，在2022年美東天然產品博覽會(NPEE)上，正式推出其主打品牌「HSW」旗下新草本系列飲品（見圖）。

該新產品系列旨在滿足消費者對天然草本飲品快速增長的需求。根據Vantage Market Research的最新報告 ，草藥飲品市場預計從2021年到2028年，以5.1%的年均複合成長率增长，並將於2028年達到24.5億美元。

HSW是紅蔘元(HongSamWon)產品的現代水合版本。作為正官庄家族產品系列裡最傳統的飲品，紅蔘元在全球都享譽為頂級的珍貴草本滋補品，在美國、日本 、韓國以及中國銷售。随着高麗红蔘在美国的普及，紅蔘元產品的營收 從2015年的14萬美元增長至2021年的823萬美元。

HSW全新草本飲品系列由完全成熟的六年根高麗紅蔘製成，專門配製並研發出原味、起泡、和無糖三种口味選擇 。每種口味都只含有天然成分，且不含咖啡 因，可在一天中任何壓力時刻飲用。此外，每瓶含有少於40卡路里的熱量，且不含人造甜味劑或GMO。

高麗紅蔘是最知名的適應原草藥之一。適應原是具治愈作用植物的天然物質，能夠幫助身體適應壓力，維持或正常化生理功能，並幫助維持健康的免疫系統。此外，根據最近的另一項研究，高麗紅蔘可以改善壓力下的工作記憶表現和精神集中。HSW REBUILDHSW Rebuild是加入高麗紅蔘的原味飲料，富含均衡量的靈芝蘑菇、生薑、枸杞和蜂蜜，以保持健康的身體狀態。目前12 液量盎司(355 毫升)瓶裝在售。

HSW Sharp是一種起泡飲料，均衡添加高麗紅蔘、接骨木、生薑、枸杞和靈芝蘑菇。可有效提高人們在工作或學習中的注意力。目前 12液量盎司(355 毫升)瓶裝在售。

HSW Chill-Out專為喜好無糖飲品的人群研發。其成分含有高麗紅參、維生素C、洋甘菊、檸檬草和枸杞。不含咖啡因，100%純天然，不含任何人造成分。目前12 液量盎司(355 毫升)瓶裝在售。

了解HSW全新草本飲品系列更多資訊，可上網 kgcus.com/pages/hsw。歡迎諮詢當地天然健康商店員工，或訪問 https://www.kgcus.com/。

韓國人蔘公社(KGC)成立於1899年，是最資深受信賴的草藥膳食補充劑製造商之一。提供優質、傳統工藝收穫的高麗紅蔘產品，除韓國外，KGC在美國，中國，日本和台灣四個地區設有總部，並向40多個國家出口產品。