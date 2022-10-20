南加州亞美公義促進中心支持生殖權利和警長問責制

南加州 亞美公義促進中心發起2022年選舉活動，提倡亞裔 選民支持

加州提案1和洛杉磯 縣措施A

南加州亞美公義促進中心（AJSOCAL）宣佈參與2022年中期選舉，以支持加利福尼亞州提案1和洛杉磯縣措施A。爲了保護生殖自由和建立警長問責制，AJSOCAL將通過鼓勵洛杉磯縣的亞裔美國人選民（包括英語水平較低的羣體）參與，引領這兩項投票 倡議。

「生殖自由和警長問責制都是嚴重影響亞裔美國人社區的問題。疫情的餘波未平，隨之而來的是警察 暴力的盛行、反亞裔仇恨的泛濫、以及我們的生殖權利被剝奪。支持提案1和措施A至關重要，因此AJSOCAL將用英語和四種亞洲語言與洛杉磯縣超過140萬亞裔美國選民對話。」AJSOCAL首席執行官Connie Chung Joe說。

由於投票地點的語言服務有限、缺乏翻譯材料，以及選票措施的教育宣傳不夠，加州有過剝奪英語能力有限的亞裔美國選民權利的歷史。

僅在洛杉磯縣，140萬亞裔美國人中超過43%的人英語水平有限。亞裔美國人是加州增長最快的投票羣和全國普遍的種族羣體。因此，用多樣化的政治活動向社區提倡，並給社區機會參與重要的決策至關重要。

加州提案1

提案1對支持生殖自由至關重要，包括但不限於墮胎。限制這些生殖自由的後果可能會加劇現有的醫療保健障礙，包括語言服務，並給亞裔美國移民社區增加風險。由於只有53%的亞裔女性可以享受無薪親子假，並生活在「托兒沙漠」區，一線和服務行業的亞裔女性將受到不成比例的影響。有限的生殖權將通過剝奪女性生育的選擇而成倍增加她們的精神和經濟壓力。此外，美國有對包括亞裔美國女性在內的有色人種社區進行強制絕育的歷史。就在2020年，美國海關和移民執法局（ICE）被指控對移民婦女進行強制子宮切除術。加州提案1可以給身體自主權確保更高標準的保護，併爲問責制樹立榜樣。

「這不僅僅是關於墮胎，而是關於生殖自由——確保避孕、疾病預防等方面的可用性。在Roe案件後，我們必須保護那些受醫療保健障礙影響最嚴重的人，其中包括亞裔美國人社區。我們有責任加強加州的生殖權利，併成爲全國其它地區的希望燈塔」Connie Chung Joe繼續說道。

洛杉磯縣措施A

在洛杉磯縣，過去50年來，警長濫用權力的表現形式包括腐敗、無視法律、妨礙民間監督、非法掩蓋流氓警察，對反亞裔仇恨處理不當。措施A是常識性的制衡法案。追究警長責任，他可能採取的任何行動都應該用於保護亞裔美國人社區。

只有來自亞裔美國民權倡導者的持續抗議，才能讓洛杉磯警長認真對待反亞裔仇恨。除了這種嚴重的疏忽外，流氓警察還因使用種族主義形象和思想而臭名昭著。亞裔美國人社區在現任警長的任期內遭受了苦難，且沒有機會追究其責任。然而，這不僅僅是最近的——以前的警長也長期濫用權力，掩蓋其部門的不當行爲。

來自社區的支持

提案1和措施A得到了遍佈加州的聯盟組織的支持。提案1得到了Khmer Girls in Action, Center for Asian Americans in Action, AAPI Equity Alliance, Orange County Asian Pacific Islander Community Alliance等機構的支持。超過120個社區和勞工組織正在倡導措施 A，包括ACLU SoCal, California Immigrant Policy Center, Community Coalition, Khmer Girls in Action, AAPI Equity Alliance, CARECEN, Thai CDC, and South Asian Network。